Dončić izpušča tekmo, je zaradi rojstva otroka na poti v Slovenijo?

Zvezdniški igralci pogosto izpuščajo tekme, a le redko zaradi osebnih razlogov. Luka Dončić je za tekmo s Torontom (jutri 1.30) pristal na seznamu odsotnih, Lakers so sporočili, da je razlog osebne narave, dolžino odsotnosti ali razlage pa niso podali.

Že pred časom je Anamaria Goltes, Dončićeva zaročenka, objavila fotografijo pripravljene torbe za porodnišnico, glede na nenadno odsotnost Dončića na turneji po vzhodni obali je verjetno, da se pripravlja širitev družine slovenskega zvezdnika. Že nekaj časa je po poročanju številnih medijev Anamaria s prvim otrokom, Gabrielo, v Sloveniji, v naslednjih urah naj bi se jim pridružil tudi Dončić.

Če Luka res že v naslednjih urah pričakuje prihod drugega otroka, bo zagotovo izpustil tudi sobotno tekmo v Bostonu, morda bo nazaj za ponedeljkovo v Philadelphii.