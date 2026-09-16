Dončić bo moral potegniti zajca iz klobuka, svari nekdanji prvak

Nova sezona v košarkarski ligi NBA je že na obzorju. Konec septembra se bodo začeli pripravljalni tabori ekip, nato bodo na sporedu prijateljski dvoboji, preden se bo sezona uradno začela 20. oktobra z obračunom med Detroit Pistons in Boston Celtics.

Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića so poleti okrepili tako igralski kader, med prišleki je izvrstni center Walker Kessler, kot tudi strokovni štab. A novo moštvo Jezernikov ne prepriča nekdanjega prvaka lige NBA Imana Shumperta. »Mislim, da bo prišlo do play-in situacije,« je na podkastu Gil's Arena razmišljal Shumpert. »Imam občutek, da bodo na koncu resnično igrali na vso silo.«

Shumpert je svojo zadnjo tekmo odigral leta 2021, pred tem pa je med drugim nastopal za New York Knicks in Cleveland Cavaliers, s katerimi je leta 2016 slavil v finalu končnice. Šestintridesetletnik je prepričan, da bo veliko odvisno tudi od slovenskega zvezdnika. »Na meji bo in to v smislu, da bo Luka moral potegniti zajca iz klobuka, poleg tega pa potrebuje, da nekdo tukaj izgubi,« je povedal.

Lakers, ki so avgusta prišli v Slovenijo na priprave, so pripeljali še Sandra Mamukelašvilija, Quentina Grimesa, Collina Sextona, Kevona Looneya, Ziaira Williamsa, Mattisa Tybulla in Jadena Hardyja. Ekipo pa so zapustili LeBron James, Rui Hačimura, Marcus Smart, Luke Kennard in Jaxson Hayes.

Prva tekmo bodo Lakers odigrali 22. oktobra z Golden State Warriors, Dončić pa bo v Evropi po poročanju Sportkluba ostal vse do 20. septembra.