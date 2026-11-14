Dončić bo nared, poškodba Reavesa ni hujše narave

Privrženci Los Angeles Lakers si lahko oddahnejo. Poškodbi prvih zvezdnikov ekipe, slovenskega asa Luke Dončića in Austina Reavesa, namreč nista tako hudi, kot se je sprva zdelo. Dončić bo, tako pravi trener JJ Redick, najverjetneje pripravljen za jutrišnji dvoboj s Phoenix Suns.

Na zadnji tekmi Jezernikov je Ljubljančan ob metu nerodno pristal in si zvil desni gleženj, zato je predčasno odšel v slačilnico. A je že po dvoboju dejal, da ga sicer »boli«, a bo »v redu«. Po petkovem treningu je to potrdil tudi Redick. »Luka je v redu. Pričakujemo, da bo nared,« je povedal.

Poškodbo sta na tekmi z Milwaukee Bucks staknila tudi Colin Sexton in Austin Reaves. Sexton je trčil z Ryanom Rollinsom in je dobil šive nad desnim očesom, Reaves pa si je v tretji četrtini poškodoval peto. Sprva je še poskušal nadaljevati, a je nato odšepal z igrišča. Redick je po nadaljnih pregledih pojasnil, da poškodba vendarle ni tako huda.

»AR, na podlagi njegovega fizičnega pregleda in tega, kako se je včeraj počutil, smo se odločili, da slikanja ne bomo opravili. Njegovo stanje bomo spremljali iz dneva v dan. Jutri ob 17. uri ga bomo uvrstili na seznam poškodovanih igralcev,« je povedal po treningu in dodal: »Na peti ima podplutbo … Kot skupina smo se skupaj odločili, da slikanje ni potrebno.« Reaves se je v letošnji sezoni že izkazal in je za Dončićem drugi najboljši strelec moštva. V povprečju na tekmo prispeva 24,7 točke in 4,7 podaje.

Lakers so kljub vsem preglavicam slavili proti Milwaukeeju (123:112) in tako niz tekem brez poraza podaljšali na sedem. Jutri (22.00) bodo na gostovanju v Arizoni želeli uloviti dvanajsto zmago v sezoni.