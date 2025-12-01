Strelski izbruh Dončića za rekordno četrtino in gladko zmago LA Lakers

Dvorana Crypto.com v Los Angelesu bo dva večera zapored odeta v barve Los Angeles Lakers, teden so domačini zaključili s tekmo proti New Orleans Pelicans in gladko zmago s 133:121. Luka Dončić in soigralci se niso preveč namučili z eno najslabših ekip v ligi, proti Pelikanom je Luka že v prvi četrtini zadel tri trojke in tekmo končal s 34 točkami.

V jeseni svoje kariere LeBron James v zaporednih večerih ne igra več, tokrat se je odločil, da izpusti prvo od dveh tekem in se pripravi na jutrišnji dvoboj s Phoenixom, ki bo veliko bolj žilav nasprotnik. Lakers ga niso preveč pogrešali, že v prvi četrtini so dosegli 46 točk, kar je rekord aktualne sezone moštva iz Kalifornije. Luka je počel, kar je želel, zadel je tri trojke, v raketi je bilo zanj preveč prostora in prvo četrtino je zaključil z 20 točkami, šestimi skoki in štirimi asistencami.

Ob zanesljivem vodstvu, Lakers so do polčasa dosegli kar 77 točk, ga je J. J. Redick nekoliko dlje zadržal na klopi, v njegovi odsotnosti so Jezerniki prednost ohranjali z dobro obrambo in odličnim DeAndrejem Aytonom, ki je pod obročem dosegel 22 točk, dodal je še 12 skokov in štiri blokade.

V tretji četrtini so se domačini preveč sprostili in New Orleans se je približal na le 11 točk zaostanka. Dončić je začutil, da ekipa potrebuje iskrico in s trojko po koraku nazaj ob osebni napaki je prednost spet približal 20 točkam, New Orleansu pa je zmanjkalo volje za juriš. Zadnja četrtina je bila le še formalnost, a Dončić ni obsedel na klopi, dobil je še nekaj minut igre in tekmo sklenil s 34 točkami, 12 skoki in 7 asistencami.

Večino je dosegel v izvrstni prvi četrtini, nato je igral z ročno zavoro in kljub 35 minutam na parketu prihranil dovolj moči za dvoboj z moštvom iz Arizone. Ob Dončiću je statistiko napolnil tudi Austin Reaves in tekmo končal s 33 točkami ter osmimi asistencami.

Kljub zanesljivi zmagi pa Lakers niso brez skrbi. V zadnji četrtini je Ayton, ki je v prvem mesecu v LA-ju presegel pričakovanja, dvakrat s kolenom trčil v Dereka Queena in v bolečinah odšepal na klop. Podrobni pregledi bodo pokazali, če je šlo pri razigranem centru le za nadležen udarec in bo nared za dvoboj s Phoenixom (4.00, v živo na delo.si), kjer je odigral prvo in doslej najboljše obdobje v svoji karieri.

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29)

Dončić 34, 12 skokov in 7 asistenc v 35:04, Reaves 33, Ayton 22 in 12 skokov; McGowens 23, Bey 22, Fears 21.