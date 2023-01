Dončić hkrati razočaral in navdušil velikega Popovicha

Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić je za minimalno zmago Dallas Mavericks v teksaškem derbiju proti San Antoniu (126:125) dosegel 51 točk.

Ljubljančan je v 37 minutah igre zbral še 6 skokov, 9 asistenc in 4 ukradene žoge. To je bila njegova tretja tekma v sezoni, v kateri je dosegel mejo 50, in četrta v karieri. Na zadnji tekmi leta 2022 je Luka dal jasno sporočilo tekmecem, da je zanj meja samo nebo.

Luka Dončić je dosegel 51 točk. FOTO: Scott Wachter/USA Today Sports

Christian Wood je dodal 25 točk in 7 asistenc za Dallas, ki ima razmerje zmag in porazov 21:16. Keldon Johnson je bil s 30 točkami najbolj učinkovit pri Ostrogah. Mavericks bodo v noči na torek gostovali še pri enem teksaškem tekmecu Houston Rockets.

Trener San Antonia Gregg Popovich je pred tekmo razkril cilj, da njegova obramba Dončića pusti pod 50 točkami. Ni mu uspelo. Dallas je vpisal šesto zaporedno zmago, to je najdaljši niz, odkar je na klopi Jason Kidd, in najdaljši Dallasov od sezone 2020/11, ko je osvojil edini naslov.

Luka Dončicć je spektakularno končal leto 2022. FOTO: Ronald Cortes/AFP

San Antonio je imel priložnost za izenačenje, vendar je 2,7 sekunde pred koncem zgrešil prosti met, Dončić pa je ujel odbito žogo in se z nasmeškom podal v novo leto. Na zadnjih petih tekmah je dosegel mejo 50 točk in pokazal neverjeten napredek v letu 2022.

»Neverjeten je. Čudovit košarkar. Je prototip visoke košarkarske inteligence in znanja. Poseben je, zelo poseben,« je Slovenca hvalil legendarni Popovich.