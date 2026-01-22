  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončić diha Curryju za ovratnik

    Liga NBA je objavila seznam najbolje prodajanih dresov košarkarjev. Med prvo peterico sta dva igralca Los Angeles Lakers.
    Po številu prodanih ekipnih izdelkov so na prvem mestu Jezerniki Luke Dončića. FOTO: William Liang/Imagn Images Via Reuters Connect
    Po številu prodanih ekipnih izdelkov so na prvem mestu Jezerniki Luke Dončića. FOTO: William Liang/Imagn Images Via Reuters Connect
    T. E.
    22. 1. 2026 | 11:14
    22. 1. 2026 | 11:22
    Severnoameriška košarkarska liga NBA je objavila podatke o najbolj prodajanih dresih košarkarjev po prvi polovici letošnje sezone. Na prvem mestu je legendarni Stephen Curry (Golden State Warriors), takoj za njim pa slovenski zvezdnik Luka Dončić. Šestindvajsetletni Ljubljančan je prehitel tudi svojega soigralca LeBrona Jamesa, ki zaseda peto mesto. Pred Jamesom sta še Jalen Brunson (New York Knicks) in visokorasli Francoz Victor Wembanyama.

    Prvič sta se na seznam uvrstila Cade Cunningham (14.), ki je Detroit povedel do 32 zmag in prvega mesta vzhodne konference, in Cooper Flagg (11.), lanskoletni prvi izbor na naboru lige NBA, ki nastopa za Dallas Mavericks. Jayson Tatum je na osmem mestu, kljub temu da v letošnji sezoni zaradi poškodbe še ni zaigral.

    Po številu prodanih ekipnih izdelkov so na prvem mestu Dončićevi Los Angeles Lakers. Sledijo jim Knicks in Warriors, Dallas Mavericks, za katere je Ljubljančan igral sedem sezon, so na devetem mestu.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Dončićevi šefi v Los Angelesu čakajo na razprodaje

    Košarkarji Los Angeles Lakers so s pomembno zmago v Denverju začeli niz osmih gostovanj. Kmalu se vrača Reaves, dejavni so tudi na tržnici.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd lige NBA

    Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

    V košarkarski ligi NBA so znani člani obeh začetnih peterk na Vzhodu in Zahodu. Luka Dončić je šestič v karieri postal all-star, LeBrona prvič po letu 2005 ni.
    Nejc Grilc 20. 1. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI Italija

    Italiji zaradi olimpijade napovedujejo milijarde

    Po ocenah dveh italijanskih univerz bodo olimpijske igre v Italiji ustvarile gospodarske učinke v vrednosti pet milijard evrov.
    22. 1. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko sumčanje

    Smučarski koledar se spreminja, v Kranjski Gori so nezadovoljni

    Osnutek koledarja za naslednjo sezono alpskega smučanja predvideva dve slovenski tekmi, tako za moške kot za ženske, v mesecu januarju.
    22. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Luka DončićNBALeBron JamesLos Angeles LakersGolden State WarriorsNew York KnicksDallas MavericksStephen Curry

    Novice  |  Slovenija
    Zvišanje

    Koalicija enotna: minimalna plača z januarjem 1000 evrov neto

    »Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen,« je poudaril Luka Mesec. Povečal se bo tudi letni regres.
    22. 1. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Prazgodovina

    V jami odkrili najstarejše umetniško delo

    V jamah na arhipelagu Sulavezi so odkrili še številne druge poslikave naših prednikov.
    22. 1. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska obramba

    Droni na Finskem in helijevi baloni v Nemčiji: Evropa pripravlja ukrepe

    Nemška vojska se pripravlja na testno operacijo, v kateri bo s helijevimi baloni spuščala informativne letake.
    22. 1. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Valentino Garavani

    Pred jutrišnjim pogrebom se mnogi poslavljajo od Valentina

    Bil je simbol italijanske visoke mode, njegova smrt je za mnoge konec generacije mojstrov stare šole.
    Vesna Milek 22. 1. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Neurje v Grčiji terjalo dve smrtni žrtvi

    Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.
    22. 1. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska obramba

    Droni na Finskem in helijevi baloni v Nemčiji: Evropa pripravlja ukrepe

    Nemška vojska se pripravlja na testno operacijo, v kateri bo s helijevimi baloni spuščala informativne letake.
    22. 1. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Valentino Garavani

    Pred jutrišnjim pogrebom se mnogi poslavljajo od Valentina

    Bil je simbol italijanske visoke mode, njegova smrt je za mnoge konec generacije mojstrov stare šole.
    Vesna Milek 22. 1. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Neurje v Grčiji terjalo dve smrtni žrtvi

    Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.
    22. 1. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več

