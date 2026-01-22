Dončić diha Curryju za ovratnik

Severnoameriška košarkarska liga NBA je objavila podatke o najbolj prodajanih dresih košarkarjev po prvi polovici letošnje sezone. Na prvem mestu je legendarni Stephen Curry (Golden State Warriors), takoj za njim pa slovenski zvezdnik Luka Dončić. Šestindvajsetletni Ljubljančan je prehitel tudi svojega soigralca LeBrona Jamesa, ki zaseda peto mesto. Pred Jamesom sta še Jalen Brunson (New York Knicks) in visokorasli Francoz Victor Wembanyama.

Prvič sta se na seznam uvrstila Cade Cunningham (14.), ki je Detroit povedel do 32 zmag in prvega mesta vzhodne konference, in Cooper Flagg (11.), lanskoletni prvi izbor na naboru lige NBA, ki nastopa za Dallas Mavericks. Jayson Tatum je na osmem mestu, kljub temu da v letošnji sezoni zaradi poškodbe še ni zaigral.

Po številu prodanih ekipnih izdelkov so na prvem mestu Dončićevi Los Angeles Lakers. Sledijo jim Knicks in Warriors, Dallas Mavericks, za katere je Ljubljančan igral sedem sezon, so na devetem mestu.