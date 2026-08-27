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Košarka

Dončić dobil košarico, Kuminga je zavrnil milijone in šel na sever

Košarkarji Los Angeles Lakers so ostali praznih rok, Jonathan Kuminga je podpisal pogodbo z Minnesoto Timberwolves.
Luka Dončić ni dobil okrepitve, za katero si je vodstvo Jezernikov prizadevalo. Foto Borut Zivulovic/Reuters
Galerija
Luka Dončić ni dobil okrepitve, za katero si je vodstvo Jezernikov prizadevalo. Foto Borut Zivulovic/Reuters
N. Gr.
27. 8. 2026 | 09:03
27. 8. 2026 | 09:05
1:50
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Najdaljša prestopna saga letošnjega poletja v ligi NBA je naposled končana, razpletla pa se ni po željah Luke Dončića in Los Angeles Lakers. Po dveh mesecih stopicanja na mestu in tehtanja svojih možnosti je Jonathan Kuminga izbral Minnesoto, še bolj presenetljivo pa je, da se je odločil za precej manj denarja, kot bi ga dobil ob Pacifiku.

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Kuminga je z Volkovi podpisal dveletno pogodbo za skupno 13 milijonov dolarjev, ob tem pa lahko pred naslednjo sezono prekine pogodbo in odide drugam. Ta ponudba je bila zanj očitno bolj mikavna kot ponudba LA Lakers, kjer je imel na mizi triletno pogodbo za več kot 12 milijonov dolarjev vsako leto.

Kuminga se je očitno odločil, da bo znova stavil nase in poskušal denar zaslužiti naslednje poletje. Enaka strategija se mu lani ni obrestovala, v Atlanti mu je vrednost še padla, očitno pa najboljšo možnost za svojo prihodnost vidi ob Anthonyju Edwardsu in LaMelu Ballu.

Jonathan Kuminga je našel nove delodajalce na severu, v Minnesoti. Foto Brad Penner/Reuters
Jonathan Kuminga je našel nove delodajalce na severu, v Minnesoti. Foto Brad Penner/Reuters

Jezerniki so ostali brez zadnjega člana začetne peterke, ki bo zdaj morala izgledati nekoliko drugače. Ena zadnjih preostalih alternativ je P.J. Washington, ki pa je za Los Angeles skoraj zagotovo predrag. Veliko bolj verjetno je, da bodo Dončić in soigralci sezono začeli v sedanji postavi in okrepitev poskušali pripeljati pred februarskim koncem prestopnega roka. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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