Dončić doslej tekmec, kmalu glavni adut?

Ljubljana - Slovenski košarkarji so aktualni evropski prvaki. Rezultati v zadnjih dveh letih in pol pa niso na tej ravni. Razlogi so subjektivni in objektivni. Da bo Slovenija po porazu in zmagi na uvodu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 segla po menjavi, po mnenju boljših poznavalcev košarkarske scene ni presenečenje.»O podrobnostih še ne bi govoril. Več lahko o tem pove vodstvo Košarkarske zveze Slovenije s predsednikom Matejem Erjavcem in generalnim sekretarjem Rašom Nesterovićem na čelu. Zveza je stopila v stik z mano, na tem položaju se zahvaljujem tako Erjavcu kot Nesteroviću. Velika čast je to, da te k sodelovanju ...