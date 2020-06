Dončić, Dragić in Kopitar podprli temnopolto skupnost v ZDA

Goran Dragić: To je naš vodja



Anže Kopitar: Vem, da je čas, da postanemo boljši in da delujemo bolje

Podporo skupnosti Afroameričanov v ZDA, ki je svoj bes zaradi smrtiizlila po ulicah največjih ameriških mest, so prek družbenih omrežij izrekli tudi trije največji slovenski zvezdniki onkraj velike luže. »Ne smemo ostati tiho,« je med drugim zapisal hokejistZaskrbljenost nad nasiljem v ZDA sta izrazila tudiin. Zadnji je na twitterju delil objavo soigralca, ki je nagovoril ljudi sredi Miamija. »Kot temnopolti človek, ki vzgaja temnopolte otroke v Ameriki, me je hudičevo strah,« je dejal Haslem. Dragić je njegove besede pospremil s simboli molitve ter pripisal: »To je naš vodja.«Tudi Luka Dončić je delil objave, tako Anžeta Kopitarja kot svojega kluba, ter zraven dodal emotikone molitve. »Zgodovina gre skozi obdobja. Obdobja ponovne vzpostavitve (pravic), obnove (skupnosti) in okrepitve (za ljudi). Potrebujemo skupni trud in skupaj se bomo okrepili,« so zapisali pri Dallas Mavericks.Najbolj se je razpisal Kopitar. »Vem, da ne bom nikoli razumel, kako je biti temnopolt v ZDA. Vem pa, da je čas, da postanemo boljši in da delujemo bolje. Naša odgovornost je podpirati pravico in enakost in obsoditi rasizem ter predsodke vseh oblik. Ne smemo ostati tiho. Moramo delati v smeri boljše prihodnosti,« je zapisal hokejski as iz Hrušice na Gorenjskem.Podporo protestnikom so izrazili še mnogi drugi športniki. Legendarni košarkar, eden od redkih temnopoltih lastnikov športnih moštev v ZDA, je, recimo, napisal: »Globoko sem užaloščen, resnično prizadet in zelo jezen. Sem na strani tistih, ki se borijo proti naraščajoči nestrpnosti do ljudi drugih barv. Tega imamo dovolj.«