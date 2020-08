FOTO:Dončić eden najboljših, kar jih je videl, pa je »tam« že 35, 36 let

Nad Dončića tudi v zadnji tekmi sezone specialist za grobe prekrške

Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks končali zgodovinsko dolgo sezono 2019/20, je učinek kluba in svoj doprinos ocenil tudi prvi zvezdnik ekipe. Slovenski as je bil najboljši tudi v, ki je izgubil dvoboj končnice z Los Angeles Clippers s skupnim izidom 2:4.»Za nami je odlična sezona. Ponosen sem na našo ekipo in na način, na kakršnega smo se borili do konca. Dali smo vse, kar lahko,« je zapisal Dončić. Znova je bil sijajen, ponoči je zbral v »mehurčku« na Floridi 38 točk, 9 asistenc in 9 skokov.Tudi v zadnji tekmi sezone je imel opraviti z grobim košarkarjem Clippersov –ga je tokrat z grobim prekrškom ustavil v eni od napadalnih akcij, ko ga je s hrbta močno udaril po glavi, roki (in žogi), za to potezo je bil tudi izključen. Ta prekršek le potrjuje domnevno mnogih, da he Morris že v prejšnji tekmi očitno želel poškodovati Slovenca, ko mu je domnevno namerno stopil na gleženj. Tudi v 1. tekmi dvoboja ga je Morris grobo prijel za vrat.»To je bil grozen prekršek Morrisa. Kaj naj rečem? To je storil v dveh zaporednih tekmah. Upam, da v prejšnji tekmi tega ni storil namerno, toda ko se ozrem nazaj in nato še na prekršek na zadnji tekmi, najbrž veste, kaj si mislim,« je povedal Dončić.Luka je imel v svoji prvi končnici na ameriških tleh kar mirno roko, krasila ga je odlična individualna statistika: zbral je 31 točk, 9,8 skoka in 8,7 podaje, to je nekaj, kar ni pred tem uspelo še nobenemu 21-letniku. Za to si je prislužil pohvale svojega trenerja in prvega strelca zmagovalne ekipe»Luka je eden najboljših igralcev, kar sem jih videl v tej ligi, pa sem tu že 35, 36 let! Pričakujem, da se bo v naslednji sezori vrnil še boljši in bo v svoji igri ponudil še kakšno novost,« je razmišljal njegov trener»Luka je odličen košarkar. To je bila njegova prva končnica v ligi NBA, boril se je vsako minuto, ki jo je preživel na parketu, ni se vdal, svojo ekipo pa je vodil v vsaki tekmi odlično in prav v vsaki tekmi opravil odlično delo,« mu je polaskal tudi Leonard.Luka Dončić je bil res odličen. Vprašanje, kako bi končal sezono, če ne bi v 5. in 6. tekmi dvoboja s Clippersi »srečal« Morrisa. V 4. tekmi je namreč zmogel kar 43 točk, 17 skokov in 13 podaj! Ob tem je Dallas od tretje tekme naprej igral brez