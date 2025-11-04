  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Luka Dončić zaradi poškodbe znova na hladnem

    Portland je Los Angeles Lakers prizadejal enega od dveh porazov na začetku sezone, tudi drugo tekmo proti Trail Blazers je Luka zaradi poškodbe izpustil.
    Luka Dončić je pripravljen na drugo tekmo v dveh večerih, Lakers si rotacij v zdesetkani zasedbi ne morejo privoščiti. FOTO: Kirby Lee/Reuters
    Luka Dončić je pripravljen na drugo tekmo v dveh večerih, Lakers si rotacij v zdesetkani zasedbi ne morejo privoščiti. FOTO: Kirby Lee/Reuters
    Nejc Grilc
    4. 11. 2025 | 03:50
    4. 11. 2025 | 04:03
    1:57
    Ritem na uvodu v sezono ne popušča, Los Angeles Lakers danes zaokrožujejo prvih 14 dni sezone s svojo osmo tekmo. Enega od dveh porazov so zdesetkani doživeli proti Portlandu, v drugem dvoboju sezone so še bolj oslabljeni. Na drugi večer zapored so se pri Lakers odločili, da s svojima najboljšima igralcema ne bodo tvegali.

    Tudi takrat, ko je zanič, je Dončić najboljši na igrišču

    Luka Dončić je tako izpustil četrto tekmo sezone zaradi udarca v levo nogo, vsaj takšna je uradna razlaga, manjka pa tudi Austin Reaves, ki čuti bolečine v dimljah. Če ne bi šlo za tekmo drugi večer zapored, bi bila oba zvezdnika nared, na parketu ju lahko pričakujemo že v četrtek zjutraj proti San Antoniu.

    Datum Čas Tekma
    01. 11. 2025 02:30 Memphis - LA Lakers 112:117
    03. 11. 2025 03:30 LA Lakers - Miami 130:120
    04. 11. 2025 04:00 Portland - LA Lakers
    06. 11. 2025 04:00 LA Lakers - San Antonio
    09. 11. 2025 02:00 Atlanta - LA Lakers

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Tudi takrat, ko je zanič, je Dončić najboljši na igrišču

    Los Angeles Lakers blestijo na uvodu v novo sezono. Austin Reaves postaja pravi partner in dolgoročna rešitev za naslednje desetletje v Kaliforniji.
    Nejc Grilc 3. 11. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić podrl 55 let star rekord, a bil zelo nezadovoljen

    Dončić je ob zmagi Jezernikov nad Vročico vpisal prvi trojni dvojček sezone in presegel 55 let star klubski rekord. S svojo igro po tekmi ni bil zadovoljen.
    Žan Urbanija 3. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers - Miami Heat

    Nov trojni dvojček za Luko Dončića in nova zmaga za LA

    Košarkarji Los Angeles Lakers so teden zaključili s pomembno zmago proti Miamiju. Že jutri gostujejo v Portlandu.
    Nejc Grilc 3. 11. 2025 | 03:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Bejzbol

    V Los Angelesu slavijo lovoriko

    V mestu, kjer že dolgo blesti Anže Kopitar, od letošnjega februarja pa tudi Luka Dončić, je moštvo Los Angeles Dodgers postalo drugič zapored prvak MLB.
    2. 11. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić stopil v družbo Wilta Chamberlaina in navdušil z odzivom

    Luka Dončić je sezono v ligi NBA otvoril s tremi zaporednimi tekmami z vsaj 40 doseženimi točkami, kar je doslej uspelo le še legendarnemu Wiltu.
    Nejc Grilc 2. 11. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Velika vrnitev Luke Dončića

    Slovenski as je po treh tekmah odsotnosti Memphisu nasul 44 točk in tako spet ogromno prispeval k zmagi moštva Los Angeles Lakers.
    1. 11. 2025 | 06:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po sledeh denarja

    Koliko sredstev smo v Sloveniji namenili za romsko problematiko

    Pogledali smo, koliko so prejele občine in koliko različna romska društva.
    Pija Kapitanovič 3. 11. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Plače so v Avstriji višje, življenje mirnejše, stanovanja dostopna

    Ekonomija pogosto pozablja, da kapital sam po sebi ne ustvarja ničesar. Kapital potrebuje ljudi, tiste, ki znajo z njim nekaj narediti.
    3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si svoje mesto na podelitvi Delovih podjetniških zvezd 2025

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Luka DončićLos Angeles LakersPortland Trail BlazersDeAndre AytonkošarkaAustin ReavesLiga NBA

    Šport  |  Košarka
    Portland - LA Lakers

    Luka Dončić zaradi poškodbe znova na hladnem

    Portland je Los Angeles Lakers prizadejal enega od dveh porazov na začetku sezone, tudi drugo tekmo proti Trail Blazers je Luka zaradi poškodbe izpustil.
    Nejc Grilc 4. 11. 2025 | 03:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Lindsey Vonn ogorčena: »Hvala, ker mi želiš smrt«

    Ameriška smučarska šampionka je opozorila na razsežnost sovražnega govora na medmrežju.
    Miha Šimnovec 3. 11. 2025 | 21:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Mladen Žižović

    Na tekmi elitne srbske lige umrl trener Radničkega iz Kragujevca

    Mladen Žižović je v 22. minuti tekme izgubil zavest ob igrišču, nato so ga odpeljali z rešilcem, a v 41. minuti prekinili tekmo, ko so objavili, da je umrl.
    3. 11. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Trst znova visoko na lestvici najnevarnejših mest Italije, prehitel je Neapelj

    V okviru prve tovrstne raziskave leta 2019 je bil Trst še na 24. mestu. Vse odtlej se na vsakoletni lestvici konstantno vzpenja.
    3. 11. 2025 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Pomembnost strateškega molka

    Zakaj Donald Trump in Xi Jinping nista omenila najpomembnejšega vprašanja v kitajsko-ameriških odnosih.
    Zorana Baković 3. 11. 2025 | 19:34
    Preberite več
