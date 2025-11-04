Luka Dončić zaradi poškodbe znova na hladnem

Ritem na uvodu v sezono ne popušča, Los Angeles Lakers danes zaokrožujejo prvih 14 dni sezone s svojo osmo tekmo. Enega od dveh porazov so zdesetkani doživeli proti Portlandu, v drugem dvoboju sezone so še bolj oslabljeni. Na drugi večer zapored so se pri Lakers odločili, da s svojima najboljšima igralcema ne bodo tvegali.

Luka Dončić je tako izpustil četrto tekmo sezone zaradi udarca v levo nogo, vsaj takšna je uradna razlaga, manjka pa tudi Austin Reaves, ki čuti bolečine v dimljah. Če ne bi šlo za tekmo drugi večer zapored, bi bila oba zvezdnika nared, na parketu ju lahko pričakujemo že v četrtek zjutraj proti San Antoniu.