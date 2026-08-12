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Presenečenje v LA: Dončić ima nove lastnike, povezan bo s Trumpovo družino

Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili novega lastnika, Mark Walter je za kar 12 milijard dolarjev prodal klub Bobu Igerju in Joshui Kushnerju.
Bob Iger je našel nov izziv. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Galerija
Bob Iger je našel nov izziv. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Nejc Grilc
12. 8. 2026 | 16:54
12. 8. 2026 | 17:12
3:02
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Iz Los Angelesa prihaja prava poletna bomba, ki se ni napovedovala in ki je ni pričakoval nihče. Le leto potem, ko je Mark Walter za 10 milijard dolarjev kupil LA Lakers in prevzel nadzor nad franšizo, ki je bila prej v lasti družine Buss, so Jezerniki znova menjali lastnika. Luka Dončić in soigralci zdaj prihajajo v roke Boba Igerja in Joshue Kushnerja.

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Lastnik Los Angeles Lakers v težavah, FBI zasegel telefon in računalnik

Bob Iger je v ZDA zelo znano ime, bil je dolgoletni glavni izvršni direktor Disneyja, ki se je pod njegovim vodstvom razvijal in postal izjemno priznan operativec v svetu zabave. Začel je na televizijski postaji ABC in postopoma napredoval vse do vrha Disneyja, ki ima v lasti tudi medijsko mrežo ESPN.

Mark Walter se je hitro poslovil od Lakers, ostaja pa lastnik Dodgers, z njimi je obiskal tudi Belo hišo in Trumpa. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Mark Walter se je hitro poslovil od Lakers, ostaja pa lastnik Dodgers, z njimi je obiskal tudi Belo hišo in Trumpa. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Joshua Kushner je mlajši brat Jareda Kushnerja, moža Ivanke Trump, hčerke ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegov oče je Charles Kushner, nepremičninski milijarder, Joshua pa je svoje bogastvo ustvaril s skladom tveganega kapitala, ki je vlagal v nekatera danes velika podjetja, ko so bila še startupi, denimo v Spotify in Stripe, pa tudi v OpenAI.

V poročilih iz ameriških medijev se kot kupnina omenja 12 ali 12,5 milijarde dolarjev. Ne glede na to, katera številka bo obveljala, gre za rekordni nakup športne franšize in najvišjo kupnino v zgodovini, za Marka Walterja pa je šlo za zelo donosen posel. V letu dni je z Los Angeles Lakers zaslužil kar 2,5 milijarde dolarjev.

Zanimiva pa je zgodovina predvsem Kushnerja. Njegov oče je bil zaradi utaje davkov obsojen na dve leti zapora, a ga je Donald Trump nato pomilostil. Joshua se sicer le redko pojavlja v krogih blizu Trumpa.

Kakšna bo pod novimi lastniki usoda Jeanie Buss, zaenkrat ni znano. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Kakšna bo pod novimi lastniki usoda Jeanie Buss, zaenkrat ni znano. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Preiskava FBI naj ne bi bila razlog za prodajo Marka Walterja. Iger in Kushner sta najprej želela kupiti franšizo, ki bo ob širitvi nastala v Las Vegasu, nato pa sta se preusmerila k Los Angelesu in z agresivno ponudbo prepričala Walterja, poročajo viri iz ZDA. 

Kushner in Iger predstavljata zanimivo kombinacijo, Kushner znanje z naložbami v tehnološki svet in kapital, Iger pa dolgoletne izkušnje z upravljanjem blagovnih znamk, mediji, svetom zabave in povezave z Los Angelesom. Kaj bo to pomenilo, bo pokazal čas, vsaj zaenkrat se Luki Dončiću spremembe še ne obetajo, saj bo znova brez dvoma trajalo več mesecev, preden regulatorji potrdijo prevzem moštva in končno zeleno luč prižge tudi liga NBA.

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Los Angeles LakersJoshua KuschnerBob IgerLuka Dončić

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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