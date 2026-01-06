Dončić in Antetokounmpo prejela že več kot dva milijona glasov

Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić in napadalec Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo vodita v glasovanju navijačev za turnir zvezd All-Star lige NBA 2026. Dončić vodi v skupnem glasovanju in zahodni konferenci z 2.229.811 glasovi, medtem ko je grški velikan Antetokounmpo drugi v skupnem seštevku in najboljši v vzhodni konferenci z 2.092.284 glasovi.

Tekma vseh zvezd lige NBA bo 15. februarja v domači dvorani Los Angeles Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji. Nov format tekme zvezd lige NBA bo vključeval ekipo mednarodnih igralcev in dve postavi ameriških košarkarjev, ki se bodo pomerili po t. i. sistemu krožni robot s tremi 12-minutnimi tekmami in 12-minutnim dvobojem za naslov.

Glasovanje za tekmo All-Star lige NBA se bo zaključilo 14. januarja, postave ekip pa bodo znane 19. januarja. Glasovanje navijačev predstavlja 50 odstotkov glasov, ki bodo določili pet igralcev iz vsake konference, medijska komisija in igralci lige NBA pa imajo vsak po 25 odstotkov končnega seštevka.

Vsaka ekipa bo imela vsaj osem igralcev, komisar lige NBA Adam Silver pa bo po potrebi izbral igralce, ki bodo dopolnili sezname, če glasovanje ne bo prineslo 16 ameriških in osem mednarodnih igralcev, pri čemer bodo med reprezentancami lahko tudi ameriški igralci, ki imajo vezi z drugimi državami.

Nikola Jokić, srbski center in trikratni najkoristnejši igralec lige NBA, je tretji v skupnem seštevku z 1.998.560 glasovi. Sledijo mu Stephen Curry (1.844.903), Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama (1.321.985) in Anthony Edwards (1.246.423).

Danes ponoči (2.00) bodo LA Lakers z Dončićem gostovali pri New Orleans Pelicans.