  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Dončić in Antetokounmpo prejela že več kot dva milijona glasov

    Tekma vseh zvezd lige NBA bo 15. februarja v domači dvorani Los Angeles Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji. Danes ponoči nova tekma Lakers.
    Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo sta vodilna vglasovanju. FOTO: Benny Sieu/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo sta vodilna vglasovanju. FOTO: Benny Sieu/Reuters
    P. Z., STA
    6. 1. 2026 | 21:58
    6. 1. 2026 | 22:34
    2:26
    A+A-

    Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić in napadalec Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo vodita v glasovanju navijačev za turnir zvezd All-Star lige NBA 2026. Dončić vodi v skupnem glasovanju in zahodni konferenci z 2.229.811 glasovi, medtem ko je grški velikan Antetokounmpo drugi v skupnem seštevku in najboljši v vzhodni konferenci z 2.092.284 glasovi.

    image_alt
    Navijači potrdili, Luka Dončić je pred vsemi

    Tekma vseh zvezd lige NBA bo 15. februarja v domači dvorani Los Angeles Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji. Nov format tekme zvezd lige NBA bo vključeval ekipo mednarodnih igralcev in dve postavi ameriških košarkarjev, ki se bodo pomerili po t. i. sistemu krožni robot s tremi 12-minutnimi tekmami in 12-minutnim dvobojem za naslov.

    Glasovanje za tekmo All-Star lige NBA se bo zaključilo 14. januarja, postave ekip pa bodo znane 19. januarja. Glasovanje navijačev predstavlja 50 odstotkov glasov, ki bodo določili pet igralcev iz vsake konference, medijska komisija in igralci lige NBA pa imajo vsak po 25 odstotkov končnega seštevka.

    image_alt
    Dončić je končno storil, kar je obljubil – in zmagal

    Vsaka ekipa bo imela vsaj osem igralcev, komisar lige NBA Adam Silver pa bo po potrebi izbral igralce, ki bodo dopolnili sezname, če glasovanje ne bo prineslo 16 ameriških in osem mednarodnih igralcev, pri čemer bodo med reprezentancami lahko tudi ameriški igralci, ki imajo vezi z drugimi državami.

    Nikola Jokić, srbski center in trikratni najkoristnejši igralec lige NBA, je tretji v skupnem seštevku z 1.998.560 glasovi. Sledijo mu Stephen Curry (1.844.903), Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama (1.321.985) in Anthony Edwards (1.246.423).

    Danes ponoči (2.00) bodo LA Lakers z Dončićem gostovali pri New Orleans Pelicans. 

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Začetek leta 2026

    Dončić je končno storil, kar je obljubil – in zmagal

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v novo leto vstopili z dvema zmagama nad Memphisom. Po slabšem decembru je Luka Dončić znova v formi.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

    Po ključnih trojkah za 22. zmago je šlo Dončiću na smeh

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v domači dvorani s 120:114 premagali Memphis Grizzlies. Ključno vlogo v napeti končnici je imel znova razpoloženi Luka Dončić.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 06:14
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers na krilih Dončića in Jamesa zmagovito odprli leto 2026

    Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do prve zmage na prvi tekmi v letu 2026. Spet sta blestela predvsem Luka Dončić in LeBron James.
    3. 1. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sloviti Miller nezadovoljen z Dončićevo obrambo

    Nekdanji košarkar Reggie Miller je bil kritičen do igre v obrambi slovenskega košarkarja Luke Dončića proti Detroit Pistons, s katerimi so Jezerniki izgubili.
    Tim Erman 2. 1. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pregled leta

    Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

    Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.
    Nejc Grilc 31. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićevi Jezerniki na LeBronov rojstni dan prejeli učno uro košarke

    Los Angeles Lakers so v ligi NBA doživeli visok poraz, ki ga ni mogel preprečiti niti Luka Dončić.
    Miha Šimnovec 31. 12. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd

    Navijači potrdili, Luka Dončić je pred vsemi

    Po prvem delu glasovanja za tekmo zvezd v ligi NBA je Luka Dončić v prepričljivem vodstvu, sledita mu Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.
    Nejc Grilc 30. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Pri Denverju v skrbeh, poškodoval se je veliki Nikola

    Jokić se je poškodoval v zadnjih sekundah druge četrtine, ko je po nenamernem kontaktu z moštvenim kolegom Spencerjem Jonesom obležal in se prijel za koleno.
    30. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NBALiga NBALuka DončićGiannis AntetokounmpoAll StarNikola Jokićtekma zvezd NBAAdam SilverLeBron JamesAll-Star NBAglasovanjetekma zvezd

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    All-Star NBA

    Dončić in Antetokounmpo prejela že več kot dva milijona glasov

    Tekma vseh zvezd lige NBA bo 15. februarja v domači dvorani Los Angeles Clippers v Inglewoodu v Kaliforniji. Danes ponoči nova tekma Lakers.
    6. 1. 2026 | 21:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropski pokal

    Cedevita Olimpija v drugem polčasu močno popustila

    Za Ljubljančane je bil v Stožicah peti poraz v trinajstih nastopih v evropskem pokalu in hkrati tretji poraz proti Bahčešehirju v zadnjih desetih mesecih.
    6. 1. 2026 | 21:36
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026 pred vrati

    Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

    Na prvi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo so slovenski rokometaši nadigrali Kuvajt, v prvem polčasu se je poškodoval odlični strelec Aleks Vlah.
    6. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Strmoglavljenje Madura vznemirja Trumpove privržence

    Zagovorniki posredovanja v Venezueli prepričujejo dvomljivce, da v resničnem svetu od nekdaj vlada moč.
    Barbara Kramžar 6. 1. 2026 | 21:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Pred zadnjim skokom si je rekel: Uf, zdaj gre zares. Nikar ne zamoči!

    Domen Prevc kot naš tretji smučarski skakalec ujel zlatega orla. Za konec osvojil drugo mesto. Slovenski navijači v Bischofshofnu preglasili avstrijske.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026 pred vrati

    Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

    Na prvi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo so slovenski rokometaši nadigrali Kuvajt, v prvem polčasu se je poškodoval odlični strelec Aleks Vlah.
    6. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Strmoglavljenje Madura vznemirja Trumpove privržence

    Zagovorniki posredovanja v Venezueli prepričujejo dvomljivce, da v resničnem svetu od nekdaj vlada moč.
    Barbara Kramžar 6. 1. 2026 | 21:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Pred zadnjim skokom si je rekel: Uf, zdaj gre zares. Nikar ne zamoči!

    Domen Prevc kot naš tretji smučarski skakalec ujel zlatega orla. Za konec osvojil drugo mesto. Slovenski navijači v Bischofshofnu preglasili avstrijske.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo