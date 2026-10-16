Dončić in Bitadze bi lahko postala soigralca, je med njima še kaj vroče krvi?

Le nekaj mesecev po burnem obračunu, zaradi katerega je Luki Dončiću grozila celo tekma suspenza, bi se lahko poti slovenskega zvezdnika in Goge Bitadzeja nepričakovano znova prekrižale. Tokrat ne kot tekmeca, temveč kot soigralca.

Lakers pred začetkom nove sezone še iščejo dodatno rešitev na položaju centra, med igralci, ki bi lahko bili zanimivi za moštvo iz Los Angelesa, pa se omenja tudi 27-letni Gruzijec iz Orlando Magic.

Dan Woike, ki Lakers spremlja za The Athletic, je v pogovoru z navijači ocenil, da bi bil Bitadze ob pravi ceni lahko smiselna okrepitev, vendar je takoj izpostavil precej očitno težavo.

»Kar zadeva Gogo, mislim, da bi morala z Luko najprej nekaj razčistiti,« je zapisal Woike.

Zaradi njunega spora je Dončiću grozil suspenz

Razlog sega v marec, ko sta si Dončić in Bitadze med dramatično zmago Lakers proti Orlandu s 105:104 pošteno skočila v lase.

Med izvajanjem prostih metov sta si izmenjala nekaj ostrih besed in oba prejela tehnično napako. Za Dončića je bila to že 16. v sezoni, kar bi avtomatično pomenilo prepoved nastopa na naslednji tekmi.

Po tekmi je Slovenec povedal, da je Bitadze v srbščini žalil njegovo družino. »Na neki točki tega preprosto ne morem več prenašati. Moram se postaviti zase,« je takrat pojasnil.

Gruzijski center je predstavil drugačno različico dogodka. Trdil je, da je Dončić najprej izrekel žaljive besede o njegovi materi, sam pa mu je zgolj odgovoril z enako mero. Obenem je zanikal, da bi želel žaliti Dončićevo družino, in dejal, da jo spoštuje.

Liga NBA je naslednji dan Dončićevo tehnično napako razveljavila, zato se je izognil suspenzu.

Lakers iščejo pomoč Kesslerju

Los Angeles je poleti veliko vložil v položaj centra in iz Utaha pripeljal Walkerja Kesslerja, za katerega je odštel dva izbora prvega kroga in pravici do dveh zamenjav izborov. Kessler bo prva izbira pod košem, vprašanje pa ostaja, kdo bo prevzel minute, ko ga ne bo na parketu.

Na seznamu Lakers sta sicer še izkušeni Kevon Looney in vsestranski Sandro Mamukelashvili, kljub temu pa v Los Angelesu še naprej spremljajo trg visokih igralcev.

Bitadze bi se v takšno vlogo dobro vklopil. V prejšnji sezoni je za Orlando v dobrih 15 minutah na tekmo dosegal 5,9 točke, pet skokov in blokado, iz igre pa je metal kar 67,6-odstotno.

Težava niso le odnosi z Dončićem

Oviro pri morebitnem poslu predstavljajo tudi finance in omejeno število nabornih izborov, ki jih imajo Lakers še na voljo za menjave.

Bitadze je v zadnjem letu triletne pogodbe z Orlandom, vredne skupno 25 milijonov dolarjev, v tej sezoni pa bo zaslužil približno 7,6 milijona, nakar bo lahko postal prost igralec.

Woike zato opozarja, da bi bila takšna menjava sicer smiselna, a ne za čisto vsako ceno in le pod pogojem, da bi bila Dončić in Bitadze pripravljena zakopati bojno sekiro.