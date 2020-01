FOTO:Dončić in Dragić tokrat praznih rok (VIDEO)

Ljubljana



Tretji poraz na zadnjih šestih tekmah

- Tekme severnoameriške košarkarske lige NBA še potekajo ob različnih slovesnostih v spomin preminulemu. Miami Heat je gostil Boston Celtics in v boju za drugo mesto vzhodne konference izgubil s 101:109;je bil prvi strelec vročice s 23 točkami. Na zahodu je Dallasdoma visoko s 104:133 izgubil proti Phoenixu.Milwaukee je brez poškodovanega prvega zvezdnikabrez težav s 151:131 ugnal Washington in je na vzhodu trdno na prvem mestu konference, boj za drugo mesto pa se je med petimi ekipami dodobra razplamtel.Toronto se je z zmago nad Atlanto (130:114) in ob porazu Miamija povzpel na drugo mesto. Pri Bostonu sta se izkazalaz 29 točkami in devetimi skoki ter, ki je dosegel 25 točk in pet podaj.»V dirki za končnico je pomembna prav vsaka tekma. Smo tako blizu skupaj, da moramo v vsak obračun vstopiti, kot da gre že za končnico. Tako tesno je,« je po tekmi razplet komentiral Howard.Boston je postal prva ekipa vzhodne konference, ki je zmagala v Miamiju. Prvi strelec domače ekipe, ki je imela le 37-odstoten met iz igre, je bil Dragić,je dodal 20 točk.je dosegel 16 točk in deset skokov,pa 12. Naslednja tekma Miami čaka v soboto, ko bo gostoval v Orlandu.Brez zmage v domači dvorani je ostal tudi Dončićev Dallas v zahodni konferenci, ki je doživel tretji poraz na zadnjih šestih tekmah. Tokrat je visoko izgubil proti Phoenixu, Dončić pa je dosegel 21 točk in šest skokov in le dve podaji, preden je šel iz igre 8:05 minute do konca ob zaostanku Dallasa za 36 točk. Dončić je bil edini član domače ekipe z vsaj desetimi točkami.Devin Booker je k zmagi Sonc 20 od svojih skupno 32 točk prispeval v odločilni tretji četrtini,je dodal 31 točk. Naslednja tekma Dallas čaka v petek, ko bo gostoval pri teksaških tekmecih Houston Rockets.Izgubili so tudi Denver Nuggets, ki so gostovali pri Memphis Grizzlies (96:104), a Slovenec ni stopil na parket.