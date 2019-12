Dončić in Dragić zmagala in blestela

Miami po podaljšku

Goran Dragić je bil z 19 točkami v 35 minutah drugi strelec Miamija. FOTO: Usa Today Sports

Izidi:

Slovenski zvezdnikje v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel 31 točk, 15 podaj in 12 skokov v 30 minutah ter je s trojnim dvojčkom vodil Dallas Mavericks do zmage v gosteh nad Golden State Warriors s 141:121, pri tem pa mu v zadnji četrtini niti ni bilo treba igrati. Zmagala je tudi ekipaMiami Heat.Dončić je dosegel sedemnajsti trojni dvojček v karieri, devetega v sezoni in prvega po nedavni poškodbi gležnja, s tem pa je izenačil klubski rekord, ki je v sezoni 1995/1996 prav tako dosegel devet trojnih dvojčkov. Dončić je obenem presegel tovrstni izkupiček iz lanske sezone.»Nisem pričakoval, da me bodo zaustavljali že na sredini igrišča. Toda, ko so to naredili, so igrali trije proti štirim ter nam olajšali delo. Ni le en sam igralec na igrišču, pet nas je, in ko so me tako zaustavljali, sem bil pravzaprav vesel. Zadevali smo potem odprte mete. Za nas je bila potem to enostavna košarka,« je festival metov proti nekdanjim prvakom lige (2015, 2017, 2018) opisal Dončić.Pri tem tesnem pokrivanju pa je postalo zelo vroče, ko ga jev tretji četrtini oviral in je Dončić padel vznak v prvo vrsto med gledalce. Ljubljančan je skočil nazaj na igrišče in se zapletel s Chrissom, ločili so ju delivci pravice ter Chrissu dosodili tehnično napako.Miami je po podaljšku premagal Philadelphio 76ers s 117:116 in ostaja najbolj učinkovita ekipa lige na domačem parketu. Dragić je bil z 19 točkami v 35 minutah drugi strelec zmagovalcev, prispeval pa je še sedem podaj in dva skoka.V njem so dvakrat zaostajali, v rednem delu pa so v zadnji dve minuti vstopili z zaostankom petih točk, a nato zapravili dve priložnosti za zmago v zadnjih sekundah. Podaljšek je odločil Jimmy Butler s prostih metov 2,3 sekunde pred zaključkom, s 25 točkami ter s po devetimi skoki in podajami pa je še dodatno pokazal, da je bil prvi mož dvoboja.»Mi se nikoli ne predamo,« je bil kratek Butler, Dragić pa ga je dopolnil: »Mi vedno udarimo nazaj.« Vročica je dobila vseh šest tekem v sezoni, v katerih je morala v podaljške.je bil s 35 točkami in 11 za Philadelphio prvi strelec srečanja, a sta Butlerju in Dragiću v napadu pomagala tudi Tyler Herro in Duncan Robinson s po 16 točkami.Ekipa Denver Nuggets je doma premagala Memphis Grizzlies s 119:110,, tretji slovenski košarkar v NBA, pa je obsedel na klopi Denverja in znova ni dobil priložnosti za igro.Golden State Warriors - Dallas Mavericks 121:141(Luka Dončič 31 točk, 15 podaj in 12 skokov v 30 minutah za Dallas)Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 119:110(Vlatko Čančar ni igral za Denver)Boston Celtics - Toronto Raptors 97:113New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 120:98Miami Heat - Philadelphia 76ers 117:116 (podaljšek)(Goran Dragić 19 točk, sedem podaj in dva skoka v 35 za Miami)Washington Wizards - New York Knicks 100:107Chicago Bulls - Atlanta Hawks 116:81Houston Rockets - Brooklyn Nets 108:98Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 88:94Milwaukee Bucks - Orlando Magic 111:100San Antonio Spurs - Detroit Pistons 136:109Sacramento Kings - Phoenix Suns 110:112Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 120:128LA Clippers - Utah Jazz 107:120