Dončić in druščina nemočni proti Bostonu, nov mejnik LeBrona Jamesa

Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA v gosteh premagali Los Angeles Lakers s 111:89. Slovenski as Luka Dončić je za jezernike dosegel 25 točk, pet skokov in tri asistence, njegov soigralec LeBron James pa je na 1600. tekmi v NBA presegel mejo 43.000 točk.

Moštvo iz Los Angelesa je proti svojim največjim tekmecem z vzhoda stik držalo v prvi četrtini, že do odmora pa so Kelti pobegnili in si nabrali deset točk naskoka. Tudi v nadaljevanju večjih težav pri ohranjanju te prednosti niso imeli.

To je bila druga zmaga Bostona proti Lakers v sezoni, decembra je bil v domači dvorani boljši s 126:105, a sta takrat manjkala tako Dončić kot James

Jezerniki so le enkrat to sezono dosegli manj kot 89 točk, in sicer 21. decembra proti LA Clippers, ko so izgubili z 88:103.

Dončić, ki bo konec tega meseca dopolnil 27 let, je v 32:31 minute na parketu dosegel 25 točk, iz igre pa je zadel devet od 22 metov, od tega štiri od sedmih za tri točke. Proste mete je metal polovično uspešno (3/6). V statistiko je vpisal pet skokov, tri podaje in eno blokado, izgubil je dve žogi.

Od njegovih soigralcev je 20 točk zbral James in presegel mejo 43.000 točk v NBA. Enainštiridesetletnik iz Akrona je danes odigral 1600. tekmo v NBA in se s tem mejnikom pridružil Robertu Parishu (1611), ki drži rekord po odigranih tekmah v rednem delu lige.

Austin Reaves je za LA dodal 15 točk. Pri Bostonu je 32 točk dosegel Jaylen Brown (10/28 iz igre), Payton Pritchard pa je s klopi dodal 30 točk, ob tem je zadel 10 od 14 metov iz igre.

Domačini so se med polčasom poklonili nekdanjemu trenerju Patu Rileyju in razkrili njegov kip pred dvorano.

Pat Riley ob svojem kipu. FOTO: Kirby Lee/Reuters Connect

Zdaj 80-letni Riley, ki je predsednik ekipe Miami Heat, je jezernike med drugim popeljal do štirih naslovov prvaka v 80. letih prejšnjega stoletja, takrat so bili znani kot »Showtime Lakers«.

Skupaj imajo jezerniki 17 naslovov, enega več pa so osvojili Celtics. Naslednji dvoboj Dončića in soigralce čaka v noči s torka na sredo, ko bodo gostili Orlando Magic.