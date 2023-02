Luka Dončić in Kyrie Irving: Veselica se lahko začne

V nadaljevanju preberite:

Po treh zaporednih zmagah brez poškodovanega Luke Dončića je prišel težko pričakovani trenutek v ligi NBA. Na drugem gostovanju v Sacramentu v dveh večerih je slovenski zvezdnik prvič združil moči z veliko Dallasovo okrepitvijo Kyriejem Irvingom. Sanjski dvojec ni mogel biti zadovoljen z rezultatskim razpletom, saj je teksaška zasedba s 128:133 po podaljšku izgubila proti tekmecu, ki ga je večer prej ugnala s 122:114. Toda pri poražencih so vsi zadovoljno pozdravili rojstvo nove naveze.

Zakaj je po porazu Dončić prevzel lep del krivde na svoja pleča? So minili časi, ko se je Ljubljančan hočeš-nočes odločal za mete domala brez iskanja nadomestnih rešitev? Kako uspešen je bil Dallas z obema asoma na parketu in kako z enim samim? Zadnji dnevi so vendarle prinesli obetaven zasuk ...