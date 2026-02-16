Dončić in Jokić na tekmi zvezd skupaj do dveh točk, James izboljšal rekord

Vikend vseh zvezd severnoameriške lige NBA je pripadel ameriškim zvezdam (USA Stars), ki so v finalu turnirja, ki je potekal po vnovič spremenjenem formatu, ugnale drugo ameriško zasedbo črt (USA Stripes). V ekipi sveta je zaigral tudi Luka Dončić in v petih minutah na parketu dosegel dve točki in dve asistenci.

Format tekme vseh zvezd so znova spremenili, da bi obudili tekmovalni duh igralcev. Gledalci v Los Angelesu, v Inglewoodu v dvorani Intuit ekipe Clippers, pa so prišli na svoj račun in videli bolj resne dvoboje, kar je bila tudi želja vodstva lige.

Merile so se tri ekipe, dve so sestavljali izbrani ameriški košarkarji, eno pa košarkarji, rojeni zunaj ZDA. Najprej so med sabo odigrali tekme skupinskega dela, nato pa sta se najboljši pomerili za naslov. Vsaka tekma je trajala 12 minut. V primeru podaljška je slavila zasedba, ki je prva dosegla pet točk.

Slavila mlajša generacija, igralci pohvalili format

Za začetek je ekipa ameriških zvezd po podaljšku ugnala ekipo sveta s 5:3, potem ko se je redni del končal z 32:32.

Luka Dončić, ki je na svojo šesto tekmo All Star prišel ob koncu okrevanja po poškodbi stegenske mišice, je v slabih petih minutah na parketu dosegel dve točki ob dveh asistencah. Iz igre je zadel enega od treh metov. Tudi Nikola Jokić za ekipo sveta ni igral veliko in v slabih petih minutah ostal brez točke.

Dončić in Jokić sta počivala tudi na drugi tekmi skupinskega dela proti ekipi ameriških črt (Stripes), ki jo je slednja dobila z 48:45. Ekipa sveta je posledično izpadla iz tekmovanja z dvema porazoma, ameriški zasedbi pa sta se pomerili v finalu. Ti sta v skupinskem delu postregli s tesno tekmo, dobili pa so jo izkušenejši člani črt z 42:40.

Finale nato ni bil tako tesen, saj so zvezde prepričljivo slavile s 47:21. Zvezde so si poleg okoli 1,5 milijona evrov nagrade dobro porazdelile tudi strelsko breme in minute. Tyrese Maxey je dosegel devet točk, Chet Holmgren in Edwards po osem, šest sta jih dodala Jalen Duren in Scottie Barnes.

Igralci so po koncu dvobojev pohvalili spremembo formata, med drugimi Anthony Edwards, ki je postal najkoristnejši igralec turnirja.

Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Anthony Edwards. FOTO: Kirby Lee/Reuters Connect

»Mislim, da so vse tri ekipe igrale dobro, zadnji obračun pa je bil zahteven. Zadeli so težke mete. V celoti gledano smo videli precej bolj resen in tekmovalen pristop v primerjavi z lanskim letom,« pa je ocenil Kevin Durant, član poražene ekipe v finalu.

Največ glasov za tekmo vseh zvezd je prvič v karieri prejel prav Dončić, zvezdnik Los Angeles Lakers.

LeBron James izboljšal rekord, na All-Star tekmah sedaj že 22 nastopov

Ob Slovencu, Jokiću in Wembanyami so bili v ekipi sveta še Deni Avdija, Jamal Murray, Norman Powell, Alperen Sengun, Pascal Siakam in Karl-Anthony Towns, medtem ko sta zaradi poškodb odpadla Giannis Antetokounmpo in Shai Gilgeous-Alexander.

Ameriško ekipo zvezd so sestavljali Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Chet Holmgren, Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Devin Booker in Cade Cunningham. V ekipi črt so bili Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, De'Aaron Fox, Brandon Ingram, LeBron James, Donovan Mitchell in Kawhi Leonard. Zaradi poškodbe je v civilni odpravi ob igrišču sedel Stephen Curry.

LeBron James je še izboljšal rekord po številu nastopov na tekmi vseh zvezd, zdaj jih ima 22, šest manj jih ima od aktivnih igralcev Durant. Dončić je bil šestič del vikenda največjih zvezdnikov lige NBA, prvič je nastopil leta 2020 še kot član Dallasa.