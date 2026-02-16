  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dončić in Jokić na tekmi zvezd skupaj do dveh točk, James izboljšal rekord

Gledalci so tokrat videli bolj resne dvoboje, kar je bila tudi želja vodstva lige. Zmagovalci so si razdelili 1,5 milijona evrov nagrade.
FOTO: Slovenski as je po poškodbi stegenske mišice tokrat na igrišču preživel zgolj pet minut. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters Connect
Galerija
FOTO: Slovenski as je po poškodbi stegenske mišice tokrat na igrišču preživel zgolj pet minut. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters Connect
L. Š., STA
16. 2. 2026 | 07:55
16. 2. 2026 | 08:05
4:34
A+A-

Vikend vseh zvezd severnoameriške lige NBA je pripadel ameriškim zvezdam (USA Stars), ki so v finalu turnirja, ki je potekal po vnovič spremenjenem formatu, ugnale drugo ameriško zasedbo črt (USA Stripes). V ekipi sveta je zaigral tudi Luka Dončić in v petih minutah na parketu dosegel dve točki in dve asistenci.

image_alt
Luka Dončić o rekordu: Stotica? Nemogoče, že 73 točk je peklenskih

Format tekme vseh zvezd so znova spremenili, da bi obudili tekmovalni duh igralcev. Gledalci v Los Angelesu, v Inglewoodu v dvorani Intuit ekipe Clippers, pa so prišli na svoj račun in videli bolj resne dvoboje, kar je bila tudi želja vodstva lige.

Merile so se tri ekipe, dve so sestavljali izbrani ameriški košarkarji, eno pa košarkarji, rojeni zunaj ZDA. Najprej so med sabo odigrali tekme skupinskega dela, nato pa sta se najboljši pomerili za naslov. Vsaka tekma je trajala 12 minut. V primeru podaljška je slavila zasedba, ki je prva dosegla pet točk.

Slavila mlajša generacija, igralci pohvalili format

Za začetek je ekipa ameriških zvezd po podaljšku ugnala ekipo sveta s 5:3, potem ko se je redni del končal z 32:32. 

Luka Dončić, ki je na svojo šesto tekmo All Star prišel ob koncu okrevanja po poškodbi stegenske mišice, je v slabih petih minutah na parketu dosegel dve točki ob dveh asistencah. Iz igre je zadel enega od treh metov. Tudi Nikola Jokić za ekipo sveta ni igral veliko in v slabih petih minutah ostal brez točke.

Dončić in Jokić sta počivala tudi na drugi tekmi skupinskega dela proti ekipi ameriških črt (Stripes), ki jo je slednja dobila z 48:45. Ekipa sveta je posledično izpadla iz tekmovanja z dvema porazoma, ameriški zasedbi pa sta se pomerili v finalu. Ti sta v skupinskem delu postregli s tesno tekmo, dobili pa so jo izkušenejši člani črt z 42:40.

Finale nato ni bil tako tesen, saj so zvezde prepričljivo slavile s 47:21. Zvezde so si poleg okoli 1,5 milijona evrov nagrade dobro porazdelile tudi strelsko breme in minute. Tyrese Maxey je dosegel devet točk, Chet Holmgren in Edwards po osem, šest sta jih dodala Jalen Duren in Scottie Barnes.

Igralci so po koncu dvobojev pohvalili spremembo formata, med drugimi Anthony Edwards, ki je postal najkoristnejši igralec turnirja.

Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Anthony Edwards. FOTO: Kirby Lee/Reuters Connect
Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Anthony Edwards. FOTO: Kirby Lee/Reuters Connect

»Mislim, da so vse tri ekipe igrale dobro, zadnji obračun pa je bil zahteven. Zadeli so težke mete. V celoti gledano smo videli precej bolj resen in tekmovalen pristop v primerjavi z lanskim letom,« pa je ocenil Kevin Durant, član poražene ekipe v finalu.

Največ glasov za tekmo vseh zvezd je prvič v karieri prejel prav Dončić, zvezdnik Los Angeles Lakers.

LeBron James izboljšal rekord, na All-Star tekmah sedaj že 22 nastopov

Ob Slovencu, Jokiću in Wembanyami so bili v ekipi sveta še Deni Avdija, Jamal Murray, Norman Powell, Alperen Sengun, Pascal Siakam in Karl-Anthony Towns, medtem ko sta zaradi poškodb odpadla Giannis Antetokounmpo in Shai Gilgeous-Alexander.

Ameriško ekipo zvezd so sestavljali Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Chet Holmgren, Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Devin Booker in Cade Cunningham. V ekipi črt so bili Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, De'Aaron Fox, Brandon Ingram, LeBron James, Donovan Mitchell in Kawhi Leonard. Zaradi poškodbe je v civilni odpravi ob igrišču sedel Stephen Curry.

LeBron James je še izboljšal rekord po številu nastopov na tekmi vseh zvezd, zdaj jih ima 22, šest manj jih ima od aktivnih igralcev Durant. Dončić je bil šestič del vikenda največjih zvezdnikov lige NBA, prvič je nastopil leta 2020 še kot član Dallasa.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Vikend zvezd NBA

Luka Dončić o rekordu: Stotica? Nemogoče, že 73 točk je peklenskih

Na tekmi zvezd v ligi NBA sta Nikola Jokić in Luka Dončić znova v ospredju, slovenski as je odgovarjal tudi na vprašanja nekdanjih tekmecev.
Nejc Grilc 15. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Tekma zvezd zanimiva le za dogovore »pod mizo«, tudi Dončić je del težave

Ta konec tedna bo v ligi NBA v znamenju vikenda zvezd v Los Angelesu. Tekma je izgubila pravi naboj, reševanje doslej neuspešno.
Nejc Grilc 14. 2. 2026 | 05:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

Legendarni košarkar je pri 40 letih na družabnih omrežjih naznanil, da je končal svojo športno pot.
13. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Bitka velikanov

MVP evrolige se vrača v Evropo z NBA zaslužkom

Za košarkarja Nigela Hayes-Davisa, ki se mu je v ligi NBA odrekel Milwaukee, sta se spopadla Panathinaikos in Hapoel iz Tel Aviva. Ducat milijonov evrov.
12. 2. 2026 | 11:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

NBALuka DončićLA LakerskošarkaAll StarLeBron JamesNikola Jokić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Lokalno  |  Gorenjska
Prenova

Kaj se dogaja z mestno tržnico v Kranju? Koliko denarja je šlo za nakup?

Kolikšen del notranjih prostorov bo namenjen tržnični prodaji in kako bo organizirano delovanje tržnice, vključno z odpiralnim časom?
Pija Kapitanovič 16. 2. 2026 | 09:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Anketa TV Slovenija

V parlament bi se uvrstili dve novi stranki, največja podpora SDS

Na vrhu lestvice priljubljenosti ostaja predsednica države Nataša Pirc Musar.
16. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Šport  |  Tenis
Lestvica ATP

Alcaraz ostaja na vrhu, 17-letni Šeško med najboljših tisoč

Med deseterico do večjih sprememb ni prišlo, najboljši slovenski igralec pa ostaja Bor Artnak na 474. mestu.
16. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Kolumna

Dr. Urška Košir: Zakaj bogati živijo dlje?

Med višje in nižje izobraženimi v razvitem svetu obstaja tudi od pet do deset let razlike v pričakovani življenjski dobi.
16. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Romi na Dolenjskem

Gledali so od daleč, denar za Rome se je kanaliziral drugam.
16. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
Lestvica ATP

Alcaraz ostaja na vrhu, 17-letni Šeško med najboljših tisoč

Med deseterico do večjih sprememb ni prišlo, najboljši slovenski igralec pa ostaja Bor Artnak na 474. mestu.
16. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Kolumna

Dr. Urška Košir: Zakaj bogati živijo dlje?

Med višje in nižje izobraženimi v razvitem svetu obstaja tudi od pet do deset let razlike v pričakovani življenjski dobi.
16. 2. 2026 | 09:05
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Romi na Dolenjskem

Gledali so od daleč, denar za Rome se je kanaliziral drugam.
16. 2. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo