Dončić in Porzingis ob vrnitvi blestela za zmago nad Denverjem

Dallas Mavericks so po tekmi odsotnosti v svojem kadru znova pozdraviliin, ki nista izgubljala časa in odigrala ključni vlogi pri zmagi nad Denverjem s 116:103.Prvi strelec Dallasa je bil Porzingis s 25 točkami, Luka Dončić pa je v 33 minutah prispeval 21 točk, 12 asistenc in 5 skokov.Pri Denverju je imel dober večer prvi zvezdnik, ki se je zelo približal trojnemu dvojčku s 26 točkami, 11 asistencami in 9 skoki. Na parketu je šest minut preživel tudi, ki je ujel eno odbito žogo in zgrešil edini met za tri točke.Za slovenskega košarkarja Luko Dončića smo vajeni, da pogosto poskrbi za odlično potezo, ob kateri strokovnjaki rečejo Luka Magic.Tudi tokrat ni bilo nič drugače, saj je na ogrevanju pred tekmo zadel izjemen met z razdalje, ko je žogo v visokem loku vrgel izza koša in tudi zadel. Če je lahko zadel takšen met, potem bi lahko imel tudi dober večer proti rivalu za uvrstitev v končnico.A vsaj začetek dvoboja je kazal drugače. Gostitelji so dosegli prvih deset točk na tekmi in Dallas se je spustil v lov za njimi. Porzingis je dosegel 8 točk, Dončić pa 6 in Dallas je četrtino zaključil le točko zaostanka (28:29).Gostje so v drugi četrtini stopili na plin in dosegli 34 točk. Začelo se je z nizom 14:5 in ko je Dončić po slabih štirih minutah zadel trojko, je bil na semaforju izid 42:34. Dallas je dobro igro zadržal do konca polčasa, ki ga je dobil za 11 (62:51), Dončić pa je imel na svojem računu 16 točk.Mavericks so tudi v tretji četrtini presegli 30 doseženih točk. Luka Dončić je po treh minutah in pol vknjižil dvojni dvojček, ko jepo njegovi podaji zadel trojko za 71:58, Ljubljančan pa je imel s tem 16 točk in 10 asistenc. Dallas se ni ustavljal in še naprej polnil Denverjev koš, razlika je 3 minute in 40 sekund pred koncem četrtine narasla na 20 (87:67), po treh četrtinah pa je bilo 93:73.Domačini so grizli do konca in prednost dobrih pet minut pred koncem zmanjšali na 12 točk (93:105), Dallas pa je odgovoril z nizom 6:2 in odločil dvoboj. Ob koncu so na svoj račun prišli tudi rezervisti, med njimi tudi Vlatko Čančar, ki je zgrešil svoj edini met iz igre.V ligi NBA so ponoči zabeležili nov rekord, saj je v istem večeru kar pet košarkarjev vknjižilo trojne dvojčke. To je uspeloinNa tekmi med Washingtonom in Milwaukeejem (119:125) je Antetokounmpo za zmagovalce dosegel 33 točk, 11 skokov in 11 asistenc, pri poražencih pa Westbrook 42 točk, 12 asistenc in 10 skokov.Sabonis je imel glavno vlogo pri zmagi Indiane and Phoenisom s 122:111, prispeval je 22 točk, 13 skokov in 10 asistenc.Pro zmagi Brooklyna nad Detroitom s 100:95 je bil v središču pozornosti Harden s 24 točkami, 10 asistencami in 10 skoki.New York je na gostovanju premagal Oklahomo s 119:97, levji delež pa je prispeval Randle s 26 točkami, 12 asistencami in 12 skoki.Denver Nuggets : Dallas Mavericks 103:116 (Porzingins 25, Dončić 21 točk, 12 asistenc, 5 skokov v 33 minutah; Jokić 26, Porter mlajši 23, Čančar skok v 6 minutah)Phoenix Suns : Indiana Pacers 111:122Atlanta Hawks : Sacramento Kings 121:106Minnesota Timberwolves : Portland Trail Blazers 121:125Brooklyn Nets : Detroit Pistons 100:95Charlotte Hornets : Toronto Raptors 114:104Washington Wizards : Milwaukee Bucks 119:125Oklahoma City Thunder : New York Knicks 97:119