Dončić in soigralci ne popuščajo: na odmor z najboljšim nizom v NBA

Košarkarji Dallasa so dobili šesto zaporedno tekmo v ligi NBA. V svoji dvorani so po zaspanem začetku visoko ugnali San Antonio Spurs s 116:93. Slovenski as Luka Dončić je igral tri četrtine in v tem času dosegel 27 točk. Dončić je ob 27 točkah v statistiko vpisal še devet skokov, osem podaj ter dve ukradeni in pet izgubljenih žog v 31:19 minute na parketu. Iz igre je zadel 11 od 20 metov, a od tega le en met iz osmih poskusov za tri točke.

Ob visoki prednosti in razpoloženem Kyrieju Irvingu, ki se je ustavil pri 34 točkah, devetih skokih in sedmih podajah, Dončić v zadnji četrtini ni več stopil na parket. Dallas (32-23) je proti San Antoniu (11-44) slabše začel in v prvi četrtini zaostajal že za 15 točk. Tudi sredi drugega dela igre je prednost gostov znašala 11 točk, nato pa je na sceno stopil Irving in v drugi četrtini dosegel 17 od svojih 34 točk.

Luka Dončić med eno od akcij. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Prednost so nato košarkarji iz Dallasa v tretji četrtini, ki so jo dobili za 18 točk, povišali na 23 točk in razblinili vse dvome o zmagovalcu, tako da je lahko v zadnjih minutah trener Jason Kidd spočil nosilce igre. Na parket se je ob zmagi vrnil tudi novinec Dereck Lively (8 točk, 4 blokade), dvojni dvojček z desetimi točkami in desetimi skoki pa je dosegel Daniel Gafford. Odsoten je bil Maxi Kleber, že dlje časa pa med organizatorji igre ni Danteja Exuma.

Naslednji izziv šele čez dober teden

Dallas je ostal na sedmem mestu zahodne konference in se na odmor – ob Bostonu (43-12) – podal z najdaljšim aktivnim nizom zmag v NBA. Košarkarji Dallasa si bodo v naslednjih dneh privoščili delni premor, seveda fantje, ki ne bodo udeleženci tekme vseh zvezd, ki bo na sporedu ta konec tedna. Dallas bo namreč v ligi NBA sprejel naslednji tekmovalni izziv šele naslednji petek ob 1.30 po slovenskem času, ko bo v svoji dvorani American Airlines Center gostil moštvo Phoenixa.