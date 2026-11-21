Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića so se pobrali po porazu z ekipo Utah Jazz in v domači Crypto.com areni premagali zadnjeuvrščeno moštvo zahodne konference Sacramento Kings (106:104). Kljub na papirju lahkemu tekmecu so se Jezerniki precej namučili, da so vknjižili 14. zmago v sezoni.

Kings in Lakers so prvo četrtino končali poravnani, nato pa si je zasedba iz Sacramenta pred koncem polčasa priborila osem točk prednosti. Sledil je odgovor LA Lakers, ki so se pred začetkom zadnje četrtine povsem Kraljem približali in si zatem ustvarili nekaj točk naskoka. A Kings se niso predali in so po delnem izidu 8:0 manj kot tri minute pred koncem obračuna rezultat izenačili. Napad so Lakers odbili, odločila pa je trojka Quentina Grimesa minuto pred koncem.

Slovenski as je dosegel 25 točk (9/18 iz igre, 2/9 za tri točke) in prispeval še štiri skoke in osem podaj, izgubil je šest žog. Dončić je bil najboljši strelec ekipe, ki še vedno pogreša tudi Austina Reavesa, a so mu tokrat na pomoč priskočili tudi drugi soigralci. Center Walker Kessler je dodal 15 točk in sedem skokov, Matisse Thybulle se je izkazal s 14 točkami, Quentin Grimes, prvo ime večera proti Charlotte Hornets, je vknjižil 13 točk.

Naslednja tekma Lakers čaka v torek ob 4.00 proti Utah Jazz. Tekmeca Lakers dobro poznajo, saj so se z njim pomerili že dvakrat v tej sezoni, prvi dvoboj je pripadel košarkarjem iz mesta angelov, nedavno pa so bili uspešnejši igralci Utaha.