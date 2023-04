Dončić in soigralci skupaj s Francijo, Srbijo in Litvo

Slovenska košarkarska reprezentanca bo na žrebu skupin za moško svetovno prvenstvo v drugem bobnu, so sporočili iz Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Ob Slovencih bodo 29. aprila v Manili v drugem bobnu še Francija, Srbija in Litva. Skupno bo na žrebu osem bobnov s po štirimi reprezentancami, v prvem bobnu so Filipini, Španija, ZDA in Avstralija.

Jasno je že, da bo Slovenija prvi del turnirja, ki bo potekal od 25. avgusta do 10. septembra, igrala na otoku Okinava, saj jo je Japonska kot ena od treh gostiteljic (poleg Filipinov in Indonezije) izbrala po komercialnem ključu oziroma pravilih Fibe. Filipini so izbrali ZDA, Indonezija pa Kanado.

Reprezentance bodo razdeljene v osem štiričlanskih skupin. Dve bosta igrali na Japonskem, dve v Džakarti, štiri pa v Manili, kjer bodo tudi zaključni boji. V prvem delu bo vsaka ekipa odigrala po tri tekme. Najboljši dve reprezentanci v vsaki skupini se bosta uvrstili v zgornjo polovico, kjer bosta z najboljšima iz druge skupine oblikovali novo štiričlansko skupino, iz katere bosta v četrtfinale napredovala po dve moštvi.

Bobni za žreb 1 - Filipini, Španija, ZDA, Avstralija 2 - Francija, Srbija, Slovenija, Litva 3 - Grčija, Italija, Nemčija, Brazilija 4 - Kanada, Venezuela, Črna gora, Portoriko 5 - Iran, Dominikanska republika, Finska, Nova Zelandija 6 - Kitajska, Latvija, Mehika, Gruzija 7 - Jordanija, Japonska, Angola, Slonokoščena obala 8 - Libanon, Egipt, Južni Sudan, Zelenortski otoki

Tretje- in četrtouvrščene ekipe iz prvega dela bodo prav tako nadaljevale tekmovanje v novih skupinah, ki se bodo merile za razvrstitev od 17. do 32. mesta. Svetovno prvenstvo bo prvo kvalifikacijsko sito za olimpijske igre 2024 v Parizu, kjer bo nastopilo dvanajst držav. Francija kot gostiteljica ima že zagotovljeno mesto, sedem ekip bo znanih septembra letos v Manili, preostala štiri mesta pa bodo zapolnile ekipe iz kvalifikacijskih turnirjev.

S SP bosta na OI napredovali po dve ekipi iz Evrope (Francija ni všteta v to kvoto) in Amerik ter po ena iz ostalih treh Fibinih geografskih skupin.