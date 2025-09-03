Dončić in soigralci so se poigrali z živci, preden so izpolnili cilj

V nadaljevanju:

Slovenski košarkarji so se dve uri poigravali z živci navijačev, na koncu je pretehtala individualna kakovost Slovenije, ki je s 87:79 premagala Islandijo za drugi uspeh na evropskem prvenstvu. Igra v napadu ni stekla, preveč je bilo slabo izdelanih metov za tri in porozne igre v obrambi, ki je dobro delovala le v prvem delu tretje četrtine, ko so Slovenci ušli na +14 in tlakovali pot k zmagi. Rezultatski cilj je kljub igri za pozabo izpolnjen, po novem dnevu premora Luko Dončića (26 točk) in soigralce čaka zaključek skupinskega dela proti Izraelu (17). Zmaga bi pomenila veliko, tudi za slovensko samozavest.

V tekmo so islandski košarkarji vstopili kot popolni avtsajderji, sproščenost jim je dobro dela. Izenačen začetek je nekoliko spodrezal krila Slovencem, ki niso razvili prave igre v napadu, v raketi so bili preveč previdni ob 215 cm visokem Trygvviju Hlinasonu, met z razdalje je bil obupen (ob polčasu 3/17, na koncu 11/33 za tri). Selektor Aleksander Sekulić je spodbujal varovance, da vendarle nadaljujejo z dogovorjenimi akcijami in sledili bodo zadeti meti. Imel je prav, iz slačilnice je prišla veliko bolj agresivna Slovenija, občasno pokrivanje po celem igrišču in tudi obrambne akcije »v meso« so obrodile sadove. Ne najbolj razigrani Dončić je zadel prvo trojko, sledil mu je Aleksej Nikolić in prednost je po petih minutah tretje četrtine narasla na visokih 14 točk.