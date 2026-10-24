Dončić in soigralci utišali mestne tekmece

Los Angeles Lakers slovenskega zvezdnika Luke Dončića so se v domači Cyrpto.com areni razveselili zmage (125:117) nad mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers. Ljubljančan ni imel izvrstnega strelskega večera, a je kljub temu zbral 23 točk, šest skokov in sedem podaj. Najvišje ocenjeni posameznik pri Jezernikih je bil center Walker Kessler.

Izenačena prva četrtina dvoboja se je končala s prednostjo Clippers (31:27), Dončić pa je moral na svoje prve točke čakati dobrih sedem minut. Drugo četrtino so bolje odprli varovanci Tyrona Lua, ki so si priigrali prednost 11 točk. V tem nizu je bil odličen predvsem Brook Lopez. Izkušeni Američan je do konca obračuna zbral 22 točk in štiri skoke. Lakers so nemudoma odgovorili, ob odhodu obeh moštev v slačilnico pa je bil rezultat poravnan.

Po vrnitvi na parket so si Jezerniki priigrali odločilno prednost. Blestel je Austin Reaves (28 točk, devet podaj, 77-odstotni met iz igre), ki je tudi sredi tretje četrtine sam postavil delni izid 9:0. V nadaljevanju so Clippers poskušali znova ujeti stik s tekmeci in se na krilih branilca Dariusa Garlanda, ki je vknjižil 26 točk, šest asistenc, a tudi izgubil devet žog, približali na le šest točk, a domačini niso dopustili zasuka ter se razveselili druge zmage v sezoni.

Walker Kessler je odigral odlično tekmo. FOTO: Ben Liebenberg/Getty Images Via Afp

Dončić se je podpisal pod 23 točk, a bi si želel boljše strelske statistike. Iz igre je metal 38-odstotno (8/21), izza črte za tri točke 25-odstotno (2/8). Ob tem je zabeležil tudi enajst izgubljenih žog. Po podatkih portala Sofascore si je najvišjo oceno zaslužil Kessler z 22 točkami, osmimi skoki in šestimi blokadami.

Naslednja tekma Jezernike čaka že jutri ob 22. uri po slovenskem času. Odpotovali bodo v Salt Lake City, kjer se bodo pomerili z ekipo Utah Jazz, ki je uvodni dvoboj izgubila z Memphisom, a je danes ugnala Pelikane iz New Orleansa.