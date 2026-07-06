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Košarka

Dončić izgubil koristnega soigralca, ki ga je hotel ob sebi

Krilni in 203 cm visoki košarkar je po izteku pogodbe z Jezerniki v vrednosti 18,3 milijona dolarjev oziroma 16 milijonov evrov postal prost igralec.
Luka Dončić in Rui Hačimura sta dobro sodelovala. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Galerija
Luka Dončić in Rui Hačimura sta dobro sodelovala. FOTO: Kirby Lee/Reuters
P. Z., STA
6. 7. 2026 | 21:37
6. 7. 2026 | 21:46
2:25
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Japonski košarkarski reprezentant Rui Hačimura je zapustil Los Angeles Lakers, a ostaja v mestu angelov. Igralsko kariero v ligi NBA bo nadaljeval pri moštvu LA Clippers, za dvoletno pogodbo pa bo prejel 28 milijonov dolarjev oziroma 24,5 milijona evrov, poroča ESPN. Po poročilih ameriških medijev je slovenski zvezdnik Luka Dončić želel, da Japonca pripeljejo nazaj, a vodstvo Lakers ni delilo njegovega mnenja.

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Isti vir je zapisal, da je Hačimura zavrnil ponudbe moštev Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets in San Antonio Spurs, saj je bila njegova želja ostati v Los Angelesu in obleči dres Clippers. Krilni in 203 cm visoki košarkar iz dežele vzhajajočega sonca je po izteku pogodbe z Jezerniki v vrednosti 18,3 milijona dolarjev oziroma 16 milijonov evrov postal prost igralec.

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Če je Los Angeles ustrelil v prazno, bo naslednji na izhodnih vratih Dončić

Hačimura ima za seboj učinkovito sezono. Dončićev soigralec je v rednem delu v povprečju dosegal 11,5 točke, še bolj pa je navdušil v končnici, kjer je v povprečju dosegal 17,5 točke.

Hačimuro so Jezerniki med sezono 2022/23 pripeljali iz Washingtona v zameno za Kendricka Nunna in štiri izbore drugega kroga nabora. Od takrat je postal pomemben igralec v rotaciji ekipe, predvsem pa so ga cenili zaradi zanesljivosti na parketu in priljubljenosti med soigralci.

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Hačimura je četrti pomemben igralec, ki je zapustil Jezernike po koncu sezone. Pred njim so odšli LeBron James, Deandre Ayton in Marcus Smart, prav tako pa sta ekipo zapustila Jaxson Hayes in Luke Kennard. V minulih dneh si je moštvo iz Kalifornije zagotovilo storitve Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa, Collina Sextona, Jadena Hardyja in Sandra Mamukelašvilija.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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