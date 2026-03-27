Dončić izvedel, koliko bo zaslužil drugo leto – številka nižja od pričakovanj

Vodstvo lige NBA je pregledalo finance za leto 2025 in potrdilo plačne okvire za sezono 2026/27, ki zanimajo tudi Luko Dončića. Celoten znesek, ki je moštvom na voljo za plače, bo znašal 165 milijonov dolarjev, kar je 11 milijonov dolarjev več kot v aktualni sezoni, a vseeno nekoliko manj, kot so kazale prvotne napovedi. Od zneska je odvisna tudi plača Dončića.

V prihodnji sezoni namreč stopi v veljavo nova maksimalna pogodba, s katero slovenski zvezdnik lahko prejme 30 odstotkov celotnega t.i. salary capa moštva. Če ne bo prišlo do popravkov v zadnjem trenutku, bo tako Dončićeva plača znašala 49,8 milijona dolarjev.

Prvotne napovedi glede višine plačne kapice so kazale na znesek okrog 170 milijonov dolarjev, posledično bi bila tudi Dončićeva plača nekoliko višja, a je liga manj zaslužila s prodajo pravic lokalnim televizijskim postajam, zato bodo imela moštva na voljo nekaj milijonov dolarjev manj.

Tari Eason naj bi bil tarča Lakers na poletni tržnici. Foto Kiyoshi Mio/Reuters

Los Angeles Lakers imajo trenutno v svoji plačni shemi še več kot 70 milijonov dolarjev prostora, a morajo podpisati pogodbo z nekaj ključnimi igralci, med drugim z LeBronom Jamesom, Marcusom Smartom, DeAndrejem Aytonom in Austinom Reavesom. Prav Reaves bo ključen za prihodnost Lakers, saj lahko izkoristijo pravilo, ki favorizira moštva, ki so igralca vzgojila.

T.i. Birdovo pravilo določa, da bo plača Austina Reavesa v plačni shemi zasedla le 20 milijonov dolarjev, ne glede na to, kako visoko pogodbo bodo Lakers ponudili branilcu, ki bo poleti prosti igralec. Če se Jezerniki poslovijo od uslug LeBrona, bodo imeli poleti na voljo nekaj manj kot 50 milijonov dolarjev denarja, da podpišejo nekaj zvečenih imen, ki bodo brez pogodbe.

Teh sicer ni v izobilju, ESPN pa je poročal, da Lakers pogledujejo k Andrewu Wigginsu, Tariju Easonu in Peytonu Watsonu, ki bi v prvi vrsti okrepili obrambo in podaljšali klop moštva iz Kalifornije.