Košarka

Na spor je Dončić odgovoril na svoj način, trener navdušen (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali New Orleans Pelicans s 110:101, potem ko jim je v zadnji četrtini uspel niz 22:4. Luka je tekmo končal s 27 točkami.
Trener in slovenski zvezdnik sta hitro pogasila ogenj okrog morebitnega spora. FOTO: Stephen Lew/Reuters
Galerija
Trener in slovenski zvezdnik sta hitro pogasila ogenj okrog morebitnega spora. FOTO: Stephen Lew/Reuters
Nejc Grilc
4. 3. 2026 | 07:01
4. 3. 2026 | 08:36
6:43
A+A-

Gledalci v Los Angelesu niso spremljali najboljšega košarkarskega večera, na trenutke se je zdelo, da so noge Jezernikov obtičale v blatu. V zadnji četrtini so le našli nekaj energije in z delnim izidom 22:4 tekmo obrnili v svojo prid, s trojko pred zadnjo minuto je vse dvome o zmagovalcu razblinil Luka Dončić, s 27 točkami prvi strelec tekme. Zmaga s 110:101 nad New Orleansom je bila tretja v nizu.

image_alt
Dončić dobil poseben obisk in odgovoril z neverjetno trojko (VIDEO)

Tekma z New Orleansom je bila bolj zahtevna, kot kaže položaj tekmecev na lestvici. V zadnjem mesecu dni so Pelikani našli pravo formo, naposled jim služi tudi zdravje, Zion Williamson se je vrnil v formo, ob tem pa nimajo svojega izbora v prvem krogu nabora in zato nobene želje po tem, da bi tekme namerno izgubljali.

Tako so se tudi tokrat Los Angelesu zoperstavili z veliko energije v obrambi, dolge roke kakovostnih branilcev – Herba Jonesa so v svoje vrste želeli pozimi pripeljati tudi Lakers –, so domačinom povzročale ogromno težav. Zgolj v tretji četrtini so izgubili 9 žog, v celi tekmi več kot 20, kar je precej nad njihovim sezonskim povprečjem 14 izgubljenih žog.

Luka je tekmo po pričakovanjih začel silovito, kot vselej je bil v prvi četrtini gonilna sila Los Angelesa, prvi zadeti trojki je dodal še nekaj zahtevnih metov v raketi mimo Williamsona in Dereka Queena. Los Angeles je ob polčasu držal rahlo vodstvo, nato pa so v tretji četrtini povsem popustili. V igri ni bilo prave energije, žoge so izgubljali po tekočem traku, žoga ni krožila okrog obrambe in opazno je bilo malodušje. Niti koš Dončića in zabijanje LeBrona Jamesa po protinapadu nista prebudila moštva, ki je bilo na poti k še enemu nepotrebnemu porazu, nevrednemu domnevnih kandidatov za naslov prvaka.

V zadnji četrtini so našli presenetljiv recept za zasuk. Na igrišču so bili hkrati vsi trije zvezdniki, Jezerniki pa so kljub temu zaigrali bolj agresivno v obrambi. Vsak je dodal svoj delček, Marcus Smart kot kolovodja, tudi Jaxson Hayes z nekaj skoki in blokado, pa Austin Reaves z dvema zadetima trojkama in na koncu še slovenski zvezdnik, ki je s trojko dokončal delni izid 22:4 in minuto pred zadnjo sireno odločil srečanje.

Končal ga je s 27 točkami (10/22 iz igre, 3/10 za tri), 10 skoki in 7 asistencami v 37 minutah igre, statistiko pa kazi 7 izgubljenih žog. Na trenutke je izgledalo, da Dončić igra z maslom na rokah, ko pa se je tekma lomila, se je tudi Ljubljančan zbral in pomagal moštvu k tretji zmagi v nizu.

Naslednji izziv bo veliko težji, Lakers zdaj čaka potovanje 1600 metrov visoko in derbi z Nikolo Jokićem v Denverju v noči na petek (4.00).

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 110:101 (31:33, 23:18, 22:27, 34:23)
Dončić 27, 10 skokov in 7 asistenc v 37:40, James 21, Reaves 15; Williamson 24, Murphy 21

Besedni dvoboj s trenerjem

Sobotni dvoboj z Golden Statom je poskrbel za veliko polemik na spletu zaradi izmenjave med Dončićem in J.J. Redickom. Ko ga je trener poklical na klop, Luka ni bil zadovoljen, odkorakal je mimo, Redick pa ga je ustavil in prijel za roko ter mu nekaj poskušal dopovedati. Luka je reagiral, ustavil ga je šele Jared Vanderbilt.

»Res ne vem, zakaj je to postala viralna stvar, jaz igralce vedno spodbujam, da so vodje na igrišču in povedo svoje mnenje. To je bila povsem normalna izmenjava dveh športnikov, ki želita zmagovati. Imava izjemen odnos, poznava se že šest let in res sem ponosen na to, kako se razumeva,« je Redick govorice o sporu zatrl v kali.

Svoje je pristavil še Dončić, ki se je na današnji tekmi na klopi šalil z Vanderbiltom in ga enkrat vmes preizkusil, če bo tudi tokrat skočil med zvezdnika in trenerja. Reakcije Vanda tokrat ni dočakal.


Detroit Pistons 109:113 Cleveland Cavaliers
Jalen Duren 24, Tobias Harris 19; Jaylon Tyson 22, Evan Mobley 18 

Dallas Mavericks 90:117 Charlotte Hornets
Brandon Williams 18, P.J. Washington 13; Brandon Miller 17, LaMelo Ball 15 

Washington Wizards 109:126 Orlando Magic
Will Riley 19, Jaden Hardy 18; Paolo Banchero 37, Desmond Bane 25 

New York Knicks 111:95 Toronto Raptors
Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns 21; Brandon Ingram 31, RJ Barrett 20 

Brooklyn Nets 98:124 Miami Heat
Noah Clowney 17, Jalen Wilson 16; Bam Adebayo 23, Tyler Herro 22 

Oklahoma City Thunder 116:108 Chicago Bulls
Jared McCain 20, Isaiah Joe 19; Collin Sexton 20, Guerschon Yabusele 18 

San Antonio Spurs 131:91 Philadelphia 76ers
Devin Vassell 22, Dylan Harper 22; Tyrese Maxey 21, Jabari Walker 20 

Memphis Grizzlies 110:117 Minnesota Timberwolves
Jaylen Wells 19, Cedric Coward 15; Anthony Edwards 41, Julius Randle 23 

Houston Rockets 123:118 Washington Wizards
Alperen Sengun 32, Kevin Durant 30; Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 

 

Los Angeles LakersLuka DončićNew Orleans PelicanskošarkaLeBron JamesZion Williamsonkončnica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

