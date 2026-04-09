Košarka

Dončić je ligi povzročil glavobol, 100 ljudi v zagati čaka rešitev

Vodstvo lige NBA dopušča možnost pritožbe predstavnikov Luke Dončića, ki bo otežila glasovanje za sezonske nagrade v ligi. Kakšna bo rešitev?
Zaradi pritožbe Luke Dončića novinarji še ne vedo, kdaj morajo oddati glasovnice. Foto Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
9. 4. 2026 | 05:00
2:36
A+A-

Vodstvo lige NBA ima zaradi pravila vsaj 65 odigranih tekem vse več težav. Med žrtvami utegne biti tudi Luka Dončić, ki bi potreboval le še eno tekmo, da bi lahko bil na glasovnici za izbor v eno od prvih treh peterk lige (All-NBA), izbor v prvo mu v tem primeru ne bo ušel. Dončić rešitev vidi v rojstvu otroka, pritožba pa s seboj prinaša celo vrsto zapletov za vodstvo lige.

Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Dobro obveščeni viri iz ZDA trdijo, da ima Dončićev tabor že pripravljen ugovor zaradi posebnih okoliščin, ker je Luka dve tekmi izpustil zaradi rojstva otroka. Če posebna komisija, ki jo bo prav v ta namen sestavilo vodstvo lige, Dončićevi prošnji ugodi, bo lahko med prejemniki sezonskih nagrad, tudi najbolj prestižne za MVP rednega dela.

Zaradi birokracije in čudno napisanih pravil pa nastopi težava. Vseh 100 novinarjev, ki imajo glasovalno pravico, mora glasovnice oddati najkasneje 36 ur po koncu zadnje tekme rednega dela, tudi Dončićev tabor pa pritožbo lahko vloži šele po zaključku rednega dela sezone. Ker razsodba v 36 urah še ne bo znana, ni povsem jasno, kdaj bodo novinarji glasovnice sploh lahko oddali in ali bo Dončić lahko na njih.

Novinar Marc Stein, ki je Dončića podrobno spremljal že v Dallasu, je poročal, da bo liga zamaknila oddajo glasovnic in počakala na razsodbo v Dončićevem primeru. Ta bo prišla hitro: pravila v kolektivni pogodbi določajo, da bo Dončić oziroma njegovi predstavniki zaslišan najkasneje dva dni po vloženi pritožbi, zaslišanje ne more trajati dlje kot en dan, za odločitev pa ima komisija na voljo še dodatni dan časa.

Dončić bo tako vsaj glede nagrad do začetka končnice vedel, pri čem stoji. Na njegovo naslednjo pogodbo uvrstitev v prvo, drugo ali tretjo peterko All-NBA ne bo imela vpliva, bo pa Luka v primeru izbora upravičen do zajetnih bonusov v pogodbi. In prestiža, ki ga ta naziv prinaša. Doslej je bil petkrat uvrščen v prvo peterko (2020-2024), minulo sezono pa so zaznamovale poškodbe in selitev v Los Angeles.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Je zdravniška služba Los Angelesa ob poškodbi zvezdnika storila napako?

Besedna vojna med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers zaradi spodletelega pregleda zvezdnika dobiva novo poglavje.
Nejc Grilc 8. 4. 2026 | 15:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Oklahoma premočna za zdesetkane Lakers brez Dončića

Los Angeles Lakers so brez osrednjih nosilcev igre, tudi poškodovanega Luke Dončića, utrpeli visok poraz proti vodilni ekipi zahodne konference.
8. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Na gulfstreamu gneča, Dončić ni bil edini, ki je potoval v Madrid

Vodstvu Los Angeles Lakers teče voda v grlo, v lovu za zdravjem poizkušajo vse, a ne le z Luko Dončićem. Tudi Austin Reaves bo poskusil pospešiti okrevanje.
7. 4. 2026 | 13:24
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver pred LA Lakers

Za trenutek jih je spreletel srh, a Francoz le ni doživel usode Luke Dončića

San Antonio je v ligi NBA prišel do 60. zmage, a Teksašane skrbi, ali bo udarec v rebra Victorja Wembanyamo stal daljše odsotnosti. Trojni dvojček Nikole Jokiča
7. 4. 2026 | 07:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Idealen scenarij za vrnitev Dončića? Hrabri ga pomembna izjema

Luka Dončić je z rednim delom sezone že opravil in za končnico bije bitko s časom, ki ni na njegovi strani. James Harden je dokazal, da okrevanje ni nemogoče.
Nejc Grilc 7. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Lakers brez Dončića izgubili proti najslabšemu Dallasu

Domači navijači so se zmage veselili po 14 zaporednih porazih, kar je najslabša serija Dallasa v zadnjih 32 letih.
6. 4. 2026 | 07:42
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 4. 2026 | 06:54
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Premium
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Dvesto let fotografije: Kositrna plošča, ki je povzročila revolucijo

Ob jubileju v Franciji celoletno praznovanje izuma, zaslužnega za demokratizacijo upodabljajočih umetnosti.
Pia Prezelj 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Intervju

Za vašimi aplikacijami se skriva diskretna matematika

Tomaž Pisanski je ves čas hodil po robu med matematiko in računalništvom. Je tudi raziskovalec zgodovine matematike.
Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Poziv Srebrne niti

Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

Za vse spremembe niti ni nujen interventni zakon, dovolj je lahko dobra volja, pravi mag. Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost srebrna nit.
Andreja Žibret 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

Se ob luninih menah spreminja tudi les?

Amina Gačo Jež raziskuje, kako do kakovostnega lesa in kako ga pametno shraniti.
Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Poziv Srebrne niti

Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

Za vse spremembe niti ni nujen interventni zakon, dovolj je lahko dobra volja, pravi mag. Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost srebrna nit.
Andreja Žibret 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

Se ob luninih menah spreminja tudi les?

Amina Gačo Jež raziskuje, kako do kakovostnega lesa in kako ga pametno shraniti.
Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več

