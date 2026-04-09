Dončić je ligi povzročil glavobol, 100 ljudi v zagati čaka rešitev

Vodstvo lige NBA ima zaradi pravila vsaj 65 odigranih tekem vse več težav. Med žrtvami utegne biti tudi Luka Dončić, ki bi potreboval le še eno tekmo, da bi lahko bil na glasovnici za izbor v eno od prvih treh peterk lige (All-NBA), izbor v prvo mu v tem primeru ne bo ušel. Dončić rešitev vidi v rojstvu otroka, pritožba pa s seboj prinaša celo vrsto zapletov za vodstvo lige.

Dobro obveščeni viri iz ZDA trdijo, da ima Dončićev tabor že pripravljen ugovor zaradi posebnih okoliščin, ker je Luka dve tekmi izpustil zaradi rojstva otroka. Če posebna komisija, ki jo bo prav v ta namen sestavilo vodstvo lige, Dončićevi prošnji ugodi, bo lahko med prejemniki sezonskih nagrad, tudi najbolj prestižne za MVP rednega dela.

Zaradi birokracije in čudno napisanih pravil pa nastopi težava. Vseh 100 novinarjev, ki imajo glasovalno pravico, mora glasovnice oddati najkasneje 36 ur po koncu zadnje tekme rednega dela, tudi Dončićev tabor pa pritožbo lahko vloži šele po zaključku rednega dela sezone. Ker razsodba v 36 urah še ne bo znana, ni povsem jasno, kdaj bodo novinarji glasovnice sploh lahko oddali in ali bo Dončić lahko na njih.

Novinar Marc Stein, ki je Dončića podrobno spremljal že v Dallasu, je poročal, da bo liga zamaknila oddajo glasovnic in počakala na razsodbo v Dončićevem primeru. Ta bo prišla hitro: pravila v kolektivni pogodbi določajo, da bo Dončić oziroma njegovi predstavniki zaslišan najkasneje dva dni po vloženi pritožbi, zaslišanje ne more trajati dlje kot en dan, za odločitev pa ima komisija na voljo še dodatni dan časa.

Dončić bo tako vsaj glede nagrad do začetka končnice vedel, pri čem stoji. Na njegovo naslednjo pogodbo uvrstitev v prvo, drugo ali tretjo peterko All-NBA ne bo imela vpliva, bo pa Luka v primeru izbora upravičen do zajetnih bonusov v pogodbi. In prestiža, ki ga ta naziv prinaša. Doslej je bil petkrat uvrščen v prvo peterko (2020-2024), minulo sezono pa so zaznamovale poškodbe in selitev v Los Angeles.