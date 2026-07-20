Dončić dobil pomembno okrepitev, Los Angeles pa novo težavo

Kadrovanje Los Angeles Lakers se počasi zaključuje, dodali so še en košček v sestavljanko. Enoletno minimalno pogodbo je podpisal 29-letni krilni igralec Matisse Thybulle, ki bo okrepil predvsem obrambo, dobro pa meče tudi za tri točke. Glavna uganka pri igralcu, ki je nazadnje igral za Portland, je njegovo zdravje.

V karieri se je nekdaj zelo nadarjeni igralec ubadal s številnimi poškodbami, ki so zavrle njegovo zdravje, v Los Angelesu pa bo poskušal obuditi kariero in si priboriti še eno, veliko donosnejšo pogodbo. Na krilu je Thybulle na papirju idealna rešitev za moštvo z Dončićem: odličen je v obrambi in dobro brani igralce z žogo, uspešno pa zadeva tudi mete z razdalje, če mu soigralci pripravijo odprte mete.

Lani je Thybulle v povprečju dosegal 5,8 točke, 2 skoka in 0,9 asistence na tekmo, odigral jih je le 30, a je sezono zaključil zdrav. Viri, ki so za The Athletic potrdili posel, ki bo sklenjen v naslednjih urah, še dodajajo, da je Thybulle povsem zdrav in pripravljen na novo sezono.

Matisse Thybulle bi bil dragocena okrepitev, če bo uspel ostati zdrav in na voljo J.J. Redicku. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

Če se bo stava na 29-letnika izšla, bi v njem Los Angeles lahko dobil dobrega branilca na odlični pogodbi, v najslabšem primeru pa ne bodo izgubili veliko in se z njim kadarkoli lahko dogovorijo tudi za prekinitev pogodbe. Trenutno ima Los Angeles namreč pod pogodbo kar 16 igralcev, enega več, kot to dovoljujejo pravila, zato bo do začetka sezone v kadru zagotovo še prišlo do sprememb.

Še vedno LA Lakers lovijo tudi dogovor z Jonathanom Kumingo, a so pogovori vsaj začasno zašli v slepo ulico. LA stavi na taktiko, ki je Miamiju prinesla Giannisa Antetokounmpa: potrpljenje, potrpljenje in še enkrat potrpljenje.