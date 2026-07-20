Dončić dobil pomembno okrepitev, Los Angeles pa novo težavo

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Kadrovanje Los Angeles Lakers se počasi zaključuje, dodali so še en košček v sestavljanko. Enoletno minimalno pogodbo je podpisal 29-letni krilni igralec Matisse Thybulle, ki bo okrepil predvsem obrambo, dobro pa meče tudi za tri točke. Glavna uganka pri igralcu, ki je nazadnje igral za Portland, je njegovo zdravje.
V karieri se je nekdaj zelo nadarjeni igralec ubadal s številnimi poškodbami, ki so zavrle njegovo zdravje, v Los Angelesu pa bo poskušal obuditi kariero in si priboriti še eno, veliko donosnejšo pogodbo. Na krilu je Thybulle na papirju idealna rešitev za moštvo z Dončićem: odličen je v obrambi in dobro brani igralce z žogo, uspešno pa zadeva tudi mete z razdalje, če mu soigralci pripravijo odprte mete.
Lani je Thybulle v povprečju dosegal 5,8 točke, 2 skoka in 0,9 asistence na tekmo, odigral jih je le 30, a je sezono zaključil zdrav. Viri, ki so za The Athletic potrdili posel, ki bo sklenjen v naslednjih urah, še dodajajo, da je Thybulle povsem zdrav in pripravljen na novo sezono.
Če se bo stava na 29-letnika izšla, bi v njem Los Angeles lahko dobil dobrega branilca na odlični pogodbi, v najslabšem primeru pa ne bodo izgubili veliko in se z njim kadarkoli lahko dogovorijo tudi za prekinitev pogodbe. Trenutno ima Los Angeles namreč pod pogodbo kar 16 igralcev, enega več, kot to dovoljujejo pravila, zato bo do začetka sezone v kadru zagotovo še prišlo do sprememb.
Še vedno LA Lakers lovijo tudi dogovor z Jonathanom Kumingo, a so pogovori vsaj začasno zašli v slepo ulico. LA stavi na taktiko, ki je Miamiju prinesla Giannisa Antetokounmpa: potrpljenje, potrpljenje in še enkrat potrpljenje.
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