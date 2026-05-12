Dončić sporočil odločitev: To poletje bom preživel s hčerkama

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po izpadu Los Angeles Lakers iz končnice napovedal, da to poletje ne bo oblekel dresa slovenske košarkarske reprezentance, saj bo poletne mesece preživel s svojima hčerkama. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, sta njegovi hčerki njegova prioriteta.

»Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl,« je sporočil 27-letni Ljubljančan.

Julija slovensko izbrano vrsto čakajo kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju. Slovenija je v skupini H skupaj s Češko, Estonijo in Švedsko. Po odigranih štirih tekmah so Slovenci na prvem mestu s tremi zmagami in enim porazom.

»Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta,« je pojasnil Dončić, ki v končnici lige NBA zaradi poškodbe ni stopil na parket.

Naslednja kvalifikacijska tekma slovenske reprezentance je 3. julija z Estonijo, tri dni kasneje se pomerila še s Švedsko. V drugi del kvalifikacij napredujejo tri ekipe iz vsake skupine, skupina H pa se bo križala s skupino G, v kateri igrajo Finska, Francija, Madžarska in Belgija. Drugi del se bo začel konec avgusta.