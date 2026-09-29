Dončić je pred sezono dobre volje: Tega pa ni povedal, kajne?

Luka Dončić je pripravljen na novo poglavje v Los Angelesu. Lakers so na tradicionalnem dnevu za medije odprli vrata pred začetkom priprav na novo sezono, v središču pozornosti pa je bil pričakovano slovenski zvezdnik. Po odhodu LeBrona Jamesa v Philadelphio ne beži od odgovornosti. »Malo je žalostno, vsi vemo, kdo je LeBron. A tako pač je. To je nov izziv, jaz pa imam rad izzive. Ne bi rekel, da se počutim drugače, lahko pa rečem, da sem počaščen,« je povedal Dončić.

Trener JJ Redick je že pred začetkom priprav poudaril, da moštvo zdaj pripada Dončiću in Austinu Reavesu, vodstvo kluba pa je poleti precej spremenilo zasedbo. Med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, ki si ga je Dončić zelo želel. »Velikokrat sem igral proti njemu in vedno je bilo težko. Res sem si ga želel, sploh zdaj, ko je naredil velik napredek v napadu. Skupaj bova lahko igrala pick n'roll, komaj čakam,« je o novem centru povedal Slovenec.

Imamo nekaj igralcev, o katerih nihče ne govori, meni pa so zelo všeč in mislim, da imamo odlično moštvo. Luka Dončić

Dončić je zadovoljen tudi s preostalimi okrepitvami. »Všeč so mi vsi, ki smo jih pripeljali. Mislim, da imamo veliko podcenjenih igralcev,« je dejal in poudaril, da bo trening kamp pomemben predvsem za spoznavanje navad novih soigralcev na parketu. Lakers imajo kar devet novih obrazov med 16 košarkarji s pogodbami NBA (eden bo do začetka sezone še odpadel, lahko jih imajo le 15), zato bo uigravanje ena glavnih nalog v naslednjih tednih.

Prvi korak je Dončić naredil že poleti, ko je soigralce povabil v Slovenijo. Lakers so skupaj trenirali, igrali golf, veslali in se pomerili v bowlingu, predvsem pa je želel Slovenec z druženjem zunaj igrišča pospešiti nastajanje kemije v moštvu. »Imeli smo se odlično. Odigrali smo dve tekmi, a bolj pomembno je bilo, da se spoznamo tudi zunaj igrišča. Mislim, da smo vsi uživali,« je opisal slovensko druženje.

Dončić v pogovoru z novinarjem mreže ESPN Brianom Windhorstom. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Dobro razpoložen je bil tudi ob zbadanju z Reavesom, ki se je pohvalil, da je njegova ekipa Dončića premagala v golfu, bowlingu in veslanju. Slovenec mu ni ostal dolžan. »Pred dvema dnevoma sem ga premagal v golfu. Tega pa ni povedal, kajne?« je z nasmehom odgovoril Dončić in priznal, da mu je Američan vendarle namenil nekaj udarcev prednosti.

Še pomembnejša novica za navijače Lakers je zdravstveno stanje njihovega prvega zvezdnika. Dončić je zaradi poškodbe leve zadnje stegenske mišice izpustil zadnjih pet tekem rednega dela prejšnje sezone in celotno končnico. Poletje je zato namenil postopnemu okrevanju, zdaj pa zagotavlja, da bo priprave začel brez omejitev. »Imel sem dovolj časa, zato sem šel počasi in nisem tvegal. Zdaj se počutim odlično. Spočit sem, tudi psihično se počutim dobro in komaj čakam, da začnemo.«

Lani je Dončić s 33,5 točke na tekmo drugič v treh sezonah postal najboljši strelec lige NBA, ob tem je v povprečju prispeval še 8,3 asistence in 7,7 skoka. Zdaj bo moral statistično odličnost pretvoriti še v ekipni uspeh. Lakers bodo priprave začeli danes, prvič po osmih letih brez Jamesa, zato bo breme vodenja moštva še bolj izrazito na ramenih 27-letnega Ljubljančana.

Dončić pa pred novo sezono ne skriva, kam želi z Lakers: »Zame je vedno cilj naslov prvaka in verjamem, da smo zmožni izpolniti ta cilj.«