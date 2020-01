Dončić je zvest Russellovemu aksiomu

Dallas – Z 38 točkami, 11 skoki in 10 asistencami je Luka Dončić med dvobojem s Chicagom (118:110) za eno točko in en skok zaostal za svojim izkupičkom s prejšnje tekme s Charlottom. Toda razlika je bila očitna, vtisi pa precej prijetnejši. Ne le zaradi precej boljšega meta iz igre (14:24 v primerjavi s 14:32), pač pa zaradi končnega rezultata. Košarkarji Dallasa so tokrat zmagali, dva večera poprej izgubili.



»Zame je vedno najpomembnejše, kako se je odrezalo moje moštvo. Moje številke niso nikoli v ospredju. Vsaka tekma je zgolj statistika, po sobotnem porazu s Charlottom po podaljšku pa smo potrebovali zmago. Zadovoljen sem s svojo predstavo, toda soigralci imajo ogromno zaslug za uspeh. Od prve minute smo igrali zelo zavzeto, tako kot bi morali na vsak večer,« je po 23. zmagi Dallasa v 36 tekmah prvenstva ocenil Dončić, ki je bil sedmič zapored najboljši strelec moštva; v tej sezoni lige NBA mu je to uspelo že 27-krat.



Slovenski as je dosegel kar 21 točk v tretji četrtini (17 v zadnjih petih minutah in 35 sekundah tega dela tekme), saj obramba Chicaga ni našla limanic zanj, čeprav je poskušala tudi s tršimi prijemi, ki so vnovič razburili Dallasovega trenerja Ricka Carlisla. »Največji stis sta name naredili Lukovo vedenje in dostojanstvo med tekmo. Moštva pošiljajo nadenj svoje najbolj čvrste može, ki ga lovijo po celem igrišču in se zaletavajo vanj, sam pa ohranja hladno glavo in nasmešek,« je poudaril izkušeni strateg, medtem ko je novinar ESPN Tim MacMahon zapisal nekaj šegavih besed na račun Ljubljančanove prislovične nezgovornosti: »Morda bi se moštva morala postaviti Dončiću po robu z mikrofoni. Čim jih zagleda pred obrazom, je fantu očitno zelo nelagodno …«

Več trojnih dvojčkov 30+ kot vsi drugi skupaj

Dallas je četrtič zapored nastopil brez svojega drugega najboljšega strelca Kristapsa Porzingisa, saj ima še vedno vneto desno koleno, po treh tekmah pa je dočakal vrnitev branilca Tima Hardawaya, ki je prispeval 15 točk, eno manj kot krilni center Dwight Powell. Pri Chicagu je izstopal Finec Lauri Markkanen s 26 točkami in 9 skoki, Čeh Tomaš Satoransky je zbral kar 14 asistenc, toda oba sta vendarle ostala v senci Luke Dončića, ki se je izkazal z 11. trojnim dvojčkom v sezoni. Na razpredelnici lige NBA prepričljivo zaseda prvo mesto pred LeBronom Jamesom (LA Lakers) z 9, Nikolo Jokićem (Denver) s 7 in Russellom Westbrookom (Houstonom) s 6, še večja pa je razlika v primerih, v katerih je dosegel več kot 30 ali 35 točk, saj jih je nanizal več kot vsi zasledovalci skupaj.



Trojnih dvojčkov s 30+ točkami je denimo zbral že devet, vsi drugi košarkarji v ligi skupaj zgolj osem; od teh James tri. Pri še zahtevnejši različici 35+ se je doslej izkazal že šestkrat, LeBron James in James Harden iz Houstona pa sta edina, ki jima uspelo po enkrat. Toda ker je Dončić vnet zagovornik aksioma legendarnega Billa Russella, da je edini statistični podatek, ki šteje, končni rezultat tekme, že kar moramo na njegove podvige pogledati še z drobnogledom: ob Ljubljančanovih 11 trojnih dvojčkih je Dallas proslavil sedem zmag, štirikrat je klonil.



Tokratni uspeh je imel dodatno težo, saj je do njega prišel v domači dvorani. Zveni nenavadno, toda bera Teksačanov v American Airlines Centru je le 11:8, na parketih tekmecev pa 12:5, kar je tretji najboljši gostujoči izkupiček za vodilnima v obeh konferencah – LA Lakers (15:3) na zahodu in Milwaukeejem na vzhodu (14:4).