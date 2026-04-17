Znano, kdaj se bo Dončić vrnil na parket?

Luka Dončić, ki je bil kljub poškodbi najboljši strelec rednega dela lige NBA s povprečjem 33,5 točke, si je v četrtek skupaj s teniškim asom Novakom Đokovićem v Madridu ogledal košarkarsko tekmo. Ljubljančan se je po poškodbi 4. aprila na tekmi proti Oklahomi odpravil tostran Atlantika in v Španiji opravil zdravljene poškodbe stegenske mišice s posebno inovativno metodo.

V košarkarskem zakulisju je zaokrožila novica, da se bo na veliko sceno vrnil na četrti tekmi prvega kroga končnice, čeprav ima medijska mreža ESPN ob navedbi Dončića kot pričakovan datum vrnitve po poškodbi zapisan 1. maj. Takrat naj bi ekipi odigrali morebitni šesti obračun, če ne bo uvodni krog odločen že prej.

Uradno je sicer Dončić odsoten za nedoločen čas. Njegov status za prvi krog končnice proti Houstonu tako ostaja še vedno resno vprašljiv.

Ker je Austin Reaves prav tako za nedoločen čas odsoten zaradi poškodbe, tudi zanj pričakujejo, da bi se vrnil 1. maja, se bodo Jezerniki proti Houstonu morali bolj zanašati na veterana LeBrona Jamesa, Luke Kennard pa bi moral še naprej igrati vidnejšo vlogo v zadnji liniji.

Lakers v uvodnem krogu končnice zahodne konference čakajo teksaške Rakete. Gre za petouvrščeno ekipo rednega dela. Jezerniki so z zmago več zasedli četrto mesto.

Veteranski zvezdnik James je pred začetkom končnice javno opozoril, da Kevin Durant ni edina grožnja, na katero morajo biti pozorni zdesetkani Lakers.

Prva tekma, ki bo v noči na nedeljo ob 2.30 po srednjeevropskem času v Los Angelesu, bo za Jamesa pomenila novo poglavje starega rivalstva z Durantom, ki sega v leto 2008 in vključuje tri finale lige NBA.

V finalu leta 2012 je James z Miami Heat premagal Oklahomo, za katero je takrat igral Durant. Pet let pozneje so Golden State Warriors z Durantom v svojih vrstah za naslov prvaka premagali Cleveland Cavaliers, za katere je igral James, in ta podvig ponovili v naslednji sezoni.

James že dolgo izraža svoje občudovanje do Duranta, tudi soigralca v zlati olimpijski reprezentanci. Vendar je 41-letnik dejal, da si Jezerniki ne smejo privoščiti podcenjevanja drugih članov zasedbe iz Houstona.

»Vemo, da je on glava kače,« je dejal James. »Ampak to so Houston Rockets in imajo v svoji ekipi nekaj prekleto dobrih igralcev. Ni ekipa samo KD. Gre za celotno zasedbo,« je dodal James in izpostavil Alperena Senguna, Amena Thompsona in Jabarija Smitha ter poudaril, da je vsak, ki gre na igrišče, grožnja, in na to moramo biti pripravljeni.

Napadalna agresivnost Raket bi lahko bila za zdesetkane Jezernike še posebej težka. Trener Lakers J. J. Redick je priznal, da to Jamesu nalaga še večjo obremenitev.

»Potrebovali ga bomo za pomoč pri podajah. Potrebovali ga bomo za doseganje točk,« je dejal Redick. »Potrebovali ga bomo za obrambo in skoke. Mislim, da se zelo dobro zaveda naloge, ki jo ima pred seboj, in je zelo osredotočen nanjo.«

Durant, ki je v Houston julija lani prišel iz Phoenixa, se veseli srečanja s starim znancem. »Vedno je super igrati proti odličnim igralcem,« je dejal Durant. »Čutiš njihovo prisotnost na igrišču, tudi če nisi v enakem položaju kot oni. Seveda, če pogledamo od zunaj, gre zanesljivo za zelo zabaven dvoboj. Dva odlična igralca, ki sta že dolgo v ligi. Ampak vsi, ki so vpleteni v to končnico, vedo, da je veliko globlje od tega.«