V končnico še zmeraj brez Dončića, kakšen je plan?

Pri Los Angeles Lakers se pospešeno pripravljajo na uvodno serijo končnice, v kateri se bodo v nedeljo pomerili z ekipo Houston Rockets. Toda v odločilni del sezone vstopajo z velikim vprašajem – in velikim primanjkljajem. Luka Dončić in Austin Reaves namreč ostajata odsotna.

Trener JJ Redick ni ponudil nobenih spodbudnih novic. »Sta odsotna za nedoločen čas,« je povedal za ESPN. »Ta teden ne bom imel nobenih novih informacij.«

Oba sta se poškodovala ob porazu proti Oklahomi v začetku aprila. Reaves okreva po natrgani trebušni mišici, kar naj bi trajalo od štiri do šest tednov, Dončić pa se spopada s poškodbo zadnje stegenske mišice.

Slovenec se trenutno zdravi v Španiji, kjer naj bi z naprednimi metodami, tudi terapijo z matičnimi celicami, poskušali pospešiti njegovo okrevanje. V Los Angeles naj bi se vrnil že pred začetkom serije, a za zdaj kaže, da bo ekipi lahko pomagal kvečjemu s svojo prisotnostjo na tribunah. To pomeni, da bo glavno breme v napadu padlo na LeBrona Jamesa.

Veteran Lakers v končnico vstopa v odlični formi – ob koncu rednega dela je bil izbran za najboljšega ofenzivnega igralca tedna zahodne konference. Na treh tekmah je v povprečju dosegal 24 točk, 6 skokov in 9,7 asistence, ob tem pa metal iz igre z več kot 56-odstotno uspešnostjo in za tri točke kar 50-odstotno.

Od LeBrona Jamesa se bo v prihajajočih se tekmah veliko pričakovalo. FOTO: Kenneth Richmond/AFP

A številk Dončića in Reavesa ni mogoče preprosto nadomestiti. Skupaj sta v sezoni v povprečju prispevala kar 56,8 točke na tekmo – skoraj polovico celotnega napadalnega učinka ekipe. Zdaj pa bodo morali stopiti v ospredje Rui Hachimura, Deandre Ayton, Luke Kennard in Jake LaRavia.

Prav met za tri točke bi lahko bil ključen. Kennard (44,8 %) in Hachimura (44,3 %) sodita med najbolj natančne strelce z razdalje, a brez razpoloženega večera obeh bo naloga Lakers bistveno težja. Še posebej, ker je Dončić v tej sezoni igral praktično na MVP ravni.

S 33,5 točke na tekmo je bil najboljši strelec lige, ob tem pa je dodal 8,3 asistence in 7,7 skoka. Njegova učinkovitost (PER 27,9) in vpliv na igro (plus/minus 9,3) sta ga prav tako uvrščala med absolutno elito.

V zaključku sezone je bil še boljši. Med koncem februarja in koncem marca je na 18 tekmah v povprečju dosegal več kot 37 točk, Lakersi pa so v tem obdobju dobili 15 od 18 tekem. S takšno formo se je vključil celo v razpravo o nagradi MVP, ki je bila dotlej praktično rezervirana za Shaia Gilgeousa-Alexandra.

Z Dončićem v postavi so Lakers Houston v rednem delu dvakrat premagali in enkrat izgubili. Tokrat bo zgodba povsem drugačna. Brez svojega najboljšega igralca se bodo proti razigranim Rockets podali v serijo, ki za marsikoga meji na misijo nemogoče.

A končnica pogosto piše nepričakovane zgodbe. In če kdo, potem LeBron James in JJ Redick vesta, kako iz kaosa ustvariti priložnost.