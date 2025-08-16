Četrti poraz Slovenije, Dončić predčasno na klop zaradi poškodbe

Neomejen dostop | že od 14,99€
Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi četrto pripravljalno tekmo pred letošnjim evropskim prvenstvom. Na prijateljskem turnirju v Rigi je doživela dva poraza in je še vedno brez zmage v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez manj kot dva tedna na Poljskem.
Z Luko Dončićem, ki je v drugem polčasu dobil udarec v koleno in šepajoč zapustil igrišče, je izgubila proti Latviji z 88:100 (31:21, 52:50, 65:77). Slovenski zvezdnik, ki je konec tekme dočakal na klopi s povitim desnim kolenom, je v 20 minutah na parketu zbral 26 točk, dvomestna pa sta bila še Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta dosegla po 15 točk.
Slovenija je odigrala dve tretjini predvidenih testnih preizkušenj pred eurobasketom, njen izkupiček pa so štirje porazi s povprečno 14,5 točkami razlike. Do odhoda na Poljsko bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali še dve tekmi. V sredo se bodo v Stožicah pomerili z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jih čaka Srbija v Beogradu.
Slovenija bo predtekmovanje igrala v Katovicah proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. Prva tekma jo čaka 28. avgusta.
Dvorana Xiaomi, gledalcev 12.500, sodniki: Petraitis, Laurinavičius (oba Litva), Kairys (Latvija); Slovenija: Krampelj 4, Padjen 6 (4:4), Nikolić 7 (2:2), Prepelič 15 (5:5), Murić 9, Jurković 2, Hrovat 15 (4:4), Omić 4 (0:1), Dončić 26 (7:7); Latvija: Mejeris 2 (2:2), Porzingis 20 (6:8), Dav. Bertans 16 (2:2), Dai. Bertans 12 (6:6), Šmits 10 (3:4), Lomažs 12 (4:5), Gražulis 4 (2:5), Šteinbergas 7 (2:2), Skuja 4 (2:2), Šilinš 2, Kurucs 6, Zoriks 5; prosti meti: Slovenija 22:23, Latvija 29:36; za dve: Slovenija 12:21, Latvija 13:22; za tri: Slovenija 14:40 (Dončić 5, Murić 3, Hrovat 3, Prepelič 2, Nikolić), Latvija 15:34 (Dav. Bertans 4, Porzingis 2, Lomažs 2, Kurucs 2, Dai. Bertans 2, Šteinbergs, Šmits, Zoriks); skoki: Slovenija 28 (23 + 5), Latvija 39 (31 + 8); osebne napake: Slovenija 34, Latvija 23.
