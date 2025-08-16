Četrti poraz Slovenije, Dončić predčasno na klop zaradi poškodbe

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi četrto pripravljalno tekmo pred letošnjim evropskim prvenstvom. Na prijateljskem turnirju v Rigi je doživela dva poraza in je še vedno brez zmage v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez manj kot dva tedna na Poljskem.

Prva tekma 28. avgusta

Z Luko Dončićem, ki je v drugem polčasu dobil udarec v koleno in šepajoč zapustil igrišče, je izgubila proti Latviji z 88:100 (31:21, 52:50, 65:77). Slovenski zvezdnik, ki je konec tekme dočakal na klopi s povitim desnim kolenom, je v 20 minutah na parketu zbral 26 točk, dvomestna pa sta bila še Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta dosegla po 15 točk.

Selektor Aleksander Sekulić gotovo ne bo imel mirnega spanca pred začetkom eurobasketa. FOTO: Sandi Fišer

Slovenija je odigrala dve tretjini predvidenih testnih preizkušenj pred eurobasketom, njen izkupiček pa so štirje porazi s povprečno 14,5 točkami razlike. Do odhoda na Poljsko bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali še dve tekmi. V sredo se bodo v Stožicah pomerili z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jih čaka Srbija v Beogradu.

Klemen Prepelič je bil med vidnejšimi. FOTO: Leon Vidic

Slovenija bo predtekmovanje igrala v Katovicah proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. Prva tekma jo čaka 28. avgusta.