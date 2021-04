Dončić si je podredil tudi Jezernike

Luka Dončić je takole preigral Bena McLemorea. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Luka Dončić je poskrbel za atraktiven padec. FOTO: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Izidi:

Na zahodu nič novega.je bil najboljši strelec tekme in Dallas Mavericks so premagali Los Angeles Lakers v ligi NBA. Bilo je 115:110.Slovenski dragulj je dosegel 30 točk, 8 podaj in 9 skokov, Teksašani pa so dosegli drugo zaporedno zmago. Z 32. v sezoni (26 porazov) so se izenačili s Portlandom na šestem mestu zahodne konference (55,2 %).Pri Lakers je manjkal glavni zvezdnik lige, pri Mavericks se je poškodoval. Latvijec je v četrti četrtini parket zapustil v bolečinah, z zvinom levega gležnja, in se ni več vrnil v igro. Za zdaj še ni znano, koliko časa bo manjkal.V soboto se bosta moštvi še enkrat srečali v American Airlines Centru.Dončić je četrti najboljši strelec sezone (povp. 28,6 točke), največkrat je dosegel mejo 30 točk, 41-krat. Pri gostih sta blestelaz 29 (6 trojk) ins 25 točkami. Porzingis je bil drugi strelec Dallasa z 19 točkami.Dončić je imel met iz igre 9:21, za 3 tročke 3:9, proste mete 9:11. Vpisal je še 3 ukradene žoge, 5 izgubljenih žog in 5 osebnih napak.Boston : Phoenix 99:86Milwaukee : Philadelphia 124:117Orlando : New Orleans 100:135San Antonio : Detroit 106:91Dallas : LA Lakers 115:110