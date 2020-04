Dončić na pragu Los Angelesa, Dragić Indianapolisa (VIDEO)

Če jih ne bi ustavil patogen, velik le nekaj milijardink metra, bi orjaški košarkarji danes končali redni del lige NBA, konec tedna pa bi se lotili končnice. Toda odkar je komisar tekmovanja Adam Silver 12. marca prekinil prvenstvo in naznanil, da bo mrtvilo trajalo vsaj mesec dni, nestrpni ljubitelji športa niso dobili odgovora, ki si ga tako želijo, le vsak dan nova neprijetna vprašanja. Nekateri trenerji zato že proučujejo igro najverjetnejših tekmecev v prvem krogu izločilnih bojev.Minuli teden so košarkarji vseh 30 moštev prejeli čeke z nezmanjšanimi zneski, medtem ko vodstvo NBA in sindikat igralcev nadaljujeta ...