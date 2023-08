Dončić na vso moč tudi proti visokemu prijatelju Tavaresu

V nadaljevanju preberite:

V uvodnih dneh svetovnega prvenstva so se za slovenske košarkarje povečini vrstile dobre vesti. Tako je bilo tudi po ponedeljkovi nezgodi Jake Blažiča. Pregled z magnetno resonanco in računalniško tomografijo je potrdil, da ni utrpel hujše poškodbe hrbta. Po nekaj urah strahu so se vsi skupaj z olajšanjem osredotočili na zadnji nastop v prvem delu mundiala. Z zmago nad Zelenortskimi otoki (13.30) bi namreč formalno potrdili napredovanje v drugi krog s tremi zmagami popotnice. Moštva bodo namreč nesla naprej vse rezultate.

Izziv je torej lep, po gladkih zmagah nad Venezuelo in Gruzijo se bo morala bratovščina Luke Dončića ogniti morebitnemu podcenjevanju novinca na SP. Zakaj bo dvoboj z afriško reprezentanco dodaten test? Kdo vse po strelskem učinku prekašajo MVP letošnjega finalnega turnirja evrolige? Kolikokrat sta se Dončič in Walter Tavares že pomerila med seboj?