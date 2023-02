Dončić naj bi Mehiko zamenjal za Krk

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić, s 33,3 točke na tekmo najboljši strelec lige NBA, je pred vikendom All-Star novinarju na vprašanje, česa se najbolj veseli pred četrtim nastopom na tekmi vseh zvezd, odgovoril v šaljivem tonu: »Nedelje, ko poletim v Mehiko.«

Dončić naj ne bi FOTOMONTAŽA: Clutchpoints

Glede na to, da je zbral vsega štiri točke za ekipo LeBrona Jamesa, je res že preklopil na dopustniški način, ampak očitno si je premislil glede potovanja. Ni šel v deželo čilija in kaktusov, temveč na »svoj« Krk, od koder se je po poročanju Sportala.rs javil prek družbenega omrežja. Ni pa izključeno, da se je samo pošalil z neke rajske plaže v Latinski Ameriki. Na nazadnje je bila objava izbrisana.

Dončić naj bi objavil fotografijo s Krka. FOTO: instagram

Kakor koli že, štirje dnevi premora mu bodo dobro deli, da se bo vrnil svež in v sodelovanju s Kyriejem Irvingom popeljal Dallas Mavericks do končnice in naprej. V noči na petek bo ekipa Jasona Kidda gostila teksaške tekmece iz San Antonia.