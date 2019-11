Dončić najboljši strelec ob novi visoki zmagi Dallasa

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na domačem parketu dobila še četrto tekmo zaporedoma. Tokrat je visoko s 143:101 premagala Cleveland Cavaliers. Vrhunski slovenski košarkar Luka Dončić je v 28 minutah za Dallas dosegel 30 točk, 14 podaj in sedem skokov.Ker je Dallas minuto pred koncem tretje četrtine visoko vodil (107:69) je trener DallasaDončića lahko poklical na klop in ga drugo tekmo v nizu odpočil v zadnjem delu igre.Dončić, ki je iz igre metal 11:18, je postal osmi igralec Dallasa, ki je na treh zaporednih tekmah dosegel vsaj 30 točk. Med drugim je leta 2010 to uspelo legendarnemu Nemcu, ki si je prvič po upokojitvi po koncu minule sezone v dvorani American Airlines v živo ogledal tekmo.Justin Jackson je k domači zmagi dodal 19 točk, Kristaps Porzingis 17 in Tim Hardaway 16; skupno je sedem košarkarjev Dallasa doseglo dvomestno število točk. Na drugi strani je Darius Garland za Cleveland, ki je izgubil šesto tekmo v nizu, dosegel 23 točk.Do pete zmage v nizu je prišel tudi Goran Dragić z Miamijem, ki je tokrat v gosteh s 116:108 ugnal Chicago Bulls. Dragić je igral 28 minut in dosegel 16 točk, sedem podaj in dva skoka. Najboljši strelec gostov je bil s 27 točkami Jimmy Butler.Miami prihodnja tekma čaka že v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Philadelphia 76ers, Dončića in druščino pa v nedeljo zvečer po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Houston Rockets.