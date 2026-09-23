Dončić navdušil tudi Sašo Vujačića: Ima nekaj, kar je imel le Kobe Bryant

V teh dneh je že nazaj v Kaliforniji, Luka Dončić pa je z organizacijo poletnega druženja soigralcev iz vrst Los Angeles Lakers v Sloveniji naredil velik vtis na Sašo Vujačića. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je z Jezerniki dvakrat postal prvak lige NBA, meni, da je Dončić s potezami zunaj igrišča pokazal, da je dokončno prevzel vodilno vlogo v moštvu.

»To je bilo vedno v njem in s tem, kar Luka počne, kaže svoje vodstvene sposobnosti. Zelo sem navdušen pred novo sezono, komaj čakam, da se začne. Mislim, da je končno zares tisti pravi Laker,« je Vujačić povedal za ESPN Los Angeles.

Vujačić, ki je za Lakers igral med letoma 2004 in 2011 ter osvojil šampionska prstana v letih 2009 in 2010, zelo dobro pozna kulturo slovitega kalifornijskega kluba. Prav zato v Dončićevi pobudi vidi nekaj več kot le običajno poletno druženje. »To, da je pripeljal soigralce v svojo domovino, jim pokazal, od kod prihaja, in jih povezal, je bilo zelo lepo videti. Nosi veliko težo,« je poudaril nekdanji slovenski branilec.

Dončić je Vujačića navdušil že precej pred selitvijo v Los Angeles. V pogovoru za podcast Out the Mud ga je nekdanji član Lakersov primerjal celo s svojim nekdanjim soigralcem Kobejem Bryantom. Pojasnil je, da ga je Slovenec že ob prihodu v ligo NBA spominjal na legendarnega Američana, predvsem zaradi načina, kako bere igro, in tekmovalnega značaja.

Saša Vujačić, Derek Fisher in Kobe Bryant veselo pozirajo s pokalom. Foto Arhiv Dela

»Ko sem ga gledal igrati, sem dejal, da me bolj kot kdorkoli drug nekoliko spominja na Kobeja,« je povedal Vujačić. Pri Dončiću je izpostavil razumevanje prostora na košarkarskem igrišču in nekaj, kar je težje opisati s statistiko. »V njegovih očeh je nekaj, ko igra košarko. Ima tisti ubijalski instinkt, ki ga je imel Kobe.«

Vujačić je letos za Fibo spregovoril tudi o Dončićevem mestu med največjimi evropskimi košarkarji. Trenutno je posebej izpostavil Nikolo Jokića, a dodal, da bi se lahko razprava v prihodnjih letih spremenila. »Če je Nikola najboljši evropski košarkar vseh časov, mislim, da bo v naslednjih letih to postal boj med njim in Luko. Bomo videli.«