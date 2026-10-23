Dončić ne bo pozabil, prijavil se je za štiri ali pet bolečih lekcij

Besedni dvoboj med Luko Dončićem in novincem Golden State Warriors Yaxelom Lendeborgom očitno še nekaj časa ne bo pozabljen. Po visoki zmagi Los Angeles Lakers s 127:105 je dogajanje odmevalo tudi v ameriških košarkarskih oddajah, kjer je nekdanji košarkar lige NBA Brendan Haywood opozoril novinca Bojevnikov, da si je izbral nevarnega tekmeca.

»Lahko govoriš, kar želiš, toda zavedati se moraš nečesa. Po vsem, kar si povedal med tekmo in po njej, si bo Luka to vedno zapomnil. Zdaj bo imel vedno razlog, da proti tebi prestavi v višjo prestavo,« je dejal Haywood, ki je v ligi NBA igral 14 sezon.

Lendeborg se je z Dončićem zapletel že na prvi tekmi nove sezone. Haywood je iz lastnih izkušenj pojasnil, zakaj sam ni želel dodatno motivirati najboljših strelcev lige: »Ko sem igral proti fantom, ki so lahko res polnili koš, sem vedno skušal vse skupaj umiriti. Nisem jih želel dodatno podžgati, hitro se lahko opečeš..«

Haywood je ocenil, da je Lendeborg sicer odigral dobro tekmo v obrambi, toda mladost ima svojo ceno: »Težava mladih je včasih v tem, da ne vedo, česa ne vedo. Yaxel tega še ne ve. Danes je dobro igral v obrambi, toda pravkar se je prijavil na štiri ali pet prihodnjih lekcij, ki bodo bolele. Luka prihaja ponj.«

Prepričan je, da Dončić takšnih stvari ne pozablja. »Luka ima odličen spomin. Zdaj bo razmišljal: ‘Vseeno mi je, če bodo Warriors deseti na lestvici. Ko te vidim, oba veva, kaj sledi.’ In prav v tem je težava.« Z njim se strinja še en dolgoletni igralec v ligi NBA Richard Jefferson: »Naloga Dončića je, da mu odčita lekcijo. Spoštovanje si je potrebno prislužiti in Yaxel je zaslužil lekcijo, naloga Dončića pa je bila, da vzame pas v roke in poskrbi, da je ne bo pozabil. Zdaj je breme na Lendeborgu, da naslednjič odigra še bolje, tako odgovoriš na takšne stvari.«