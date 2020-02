Dončić ne bo sodeloval v tekmovanju trojk na vikendu All-Star

New York

Drugačne trojke

Zvezdnik Dallasa ne bo sodeloval v tekmovanju v metu trojk. FOTO: AFP

Štiri točke Čančarja

Denver Nuggets so v ligi NBA prišli do visoke domače zmage proti Portlandu s 127:99. Pet minut je na parketu preživel Vlatko Čančar, ki je dosegel štiri točke.

, ki je bil izbran v prvo peterko tekme All-Star v okviru severnoameriške košarkarske lige NBA, ne bo nastopil v tekmovanju trojk dan pred glavnim dogodkom 16. februarja v Chicagu.To je postalo jasno, potem ko je vodstvo tekmovanja razkrilo osem imen v boju za naziv najboljšega ostrostrelca lige. Pred mesecem dni je sicer Yahoo Sports razkril, da bo med povabljenci tudi Luka Dončić, ki naj bi se tam pomeril s(Atlanta), na koncu pa je 20-letni slovenski as ali zavrnil povabilo ali ga sploh ni prejel.Na tekmovanju bo sicer nastopil Young, ki bo vso kariero povezan z Dončićem zaradi menjave med Atlanto in Dallasom na dan nabora leta 2018, ob njem pa bo še sedem drugih imen. Mlademu zvezdniku Atlante se bodo pridružili še(Charlotte),(Chicago),(Miami),(Sacramento),(Washington),(Portland) ter branilec naslova(Brooklyn).Tudi pri metanju trojk bo letos format malce spremenjen. Košarkarji bodo imeli namreč 70 sekund časa, da proti košu vržejo 27 žog. Od tega bo 25 razdeljenih na petih pozicijah z dodatkom obarvane žoge na koncu vsake serije, ki bo štela dve točki. Dodani pa sta še dve žogi levo in desno od sredine igrišča ter slaba dva metra za črto za tri točke. Zeleni žogi z večje razdalje bosta vredni še dodatne tri točke.Vikend vseh zvezd All-Star se bo 14. februarja začel z dvobojem vzhajajočih zvezd, kjer utegne zaigrati tudi Luka Dončić kot kapetan ekipe, zbrane iz držav zunaj ZDA. Dan kasneje bodo na sporedu tekmovanja v zabijanju, v trojkah ter v košarkarskih veščinah.V nedeljo, 16. februarja, pa bo na sporedu še glavni dogodek, tekma vseh zvezd z Dončićem v eni izmed prvih peterk, ki ju bosta izbrala(Los Angeles Lakers) in(Milwaukee), in sicer v noči s četrtka na petek.