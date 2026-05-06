Dončić: Ne vem, ali ljudje razumejo, kako težko mi je

Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers v polfinalu zahodne konference lige NBA proti branilcem lovorike, košarkarjem moštva Oklahoma City Thunder. Slovenski zvezdnik je ob tem poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket.

»Delam vse, kar je v moji moči, da bi se vrnil čim prej. Vsak dan sledim protokolu. Zdravniki so mi ob prvem pregledu z magnetno resonanco rekli, da bom odsoten osem tednov. Zato grem dan za dnem in vsak dan se počutim malo bolje,« je Dončić v moštvenem hotelu povedal povedal predstavnikom medijev, tudi ESPN in California Post. Vnovič je ponovil, da datum vrnitve na igrišče še ni znan. V četrtek bo od poškodbe minilo pet tednov.

Slovenski as si je stegensko mišico poškodoval 2. aprila prav proti Oklahomi, nato pa ni več igral. S klopi je spremljal zmagoslavje soigralcev v prvem krogu končnice proti Houston Rockets (4:2). Najboljšega strelca rednega dela lige (33,5 točke na tekmo) bi Jezerniki še kako potrebovali v polfinalu proti Oklahomi, ki je na prvi tekmi visoko s 108:90 premagala ekipo iz Los Angelesa.

Ta poškodba je drugačna od drugih

»Zame je zelo težko, saj se mi je že zgodilo, da sem se po poškodbi vrnil prezgodaj. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih,« je pojasnil in dodal: »Ne vem, ali ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen nanjo,« je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel spet trenirati, vendar ne s kontaktno igro.

Košarkarji kluba Oklahoma City Thunder v dvoboju veljajo za velikega favorita. Morebitna vrnitev Dončića bi povečala možnosti Jezernikov, ki se trenutno borijo pod vodstvom veterana LeBrona Jamesa.

To je danes še enkrat poudaril tudi ameriški veteran: »Igramo proti najboljši obrambni ekipi v ligi NBA. Ko igraš proti vrhunski obrambi, potrebuješ igralce, ki lahko ves čas pritegnejo več branilcev. In ko igraš proti aktualnim prvakom in ti manjka igralec, ki v povprečju dosega 34 točk, osem skokov in devet asistenc ter je tako poseben, je to velik manko.«