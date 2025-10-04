Dončić nemočni opazovalec ob porazu Lakers

V prvi pripravljalni tekmi med Los Angeles Lakers in Phoenix Suns sta manjkala dva ključna igralca, LeBron James in Luka Dončić, kar je močno vplivalo na igro in rezultat ekipe Lakers. Oba igralca sta izpustila tekmo zaradi zdravstvenih razlogov. James okreva po manjši poškodbi živca, medtem ko Dončić previdno pristopa k vrnitvi na igrišče po napornem poletju, ko je zastopal Slovenijo na eurobasketu.

Trener Lakers, JJ Redick, je pred tekmo izrazil upanje, da bosta oba superzvezdnika vsaj enkrat zaigrala v predsezoni. Redick si želi, da bi imela ekipa vsaj eno tekmo, ki bi služila kot generalka za redni del sezone, kjer bi lahko preizkusili celoten nabor igralcev. Odsotnost Jamesa in Dončića je bila očitna, saj so Lakersi izgubili s 103:81 proti Sunsom, ki so v tretji četrtini vodili že za 27 točk.

Brez prisotnosti teh dveh vodilnih igralcev je bila ekipa Lakers vidno oslabljena. Kljub trudu preostalih igralcev, kot sta Austin Reaves, ki je dosegel 20 točk, in Bronny James, ki je prispeval 8 točk, so težko držali korak z nasprotniki. Devin Booker je bil pri Suns najboljši strelec s 24 točkami.

Los Angeles Lakers so izgubili prvo pripravljalno tekmo. FOTO: Denis Poroy/Reuters

Trener Redick je po tekmi izpostavil trud svojih igralcev, vendar je priznal, da brez ključnih igralcev ekipa ni mogla konkurirati Sunsom. Poudaril je pomembnost priprav na naslednje tekme in optimizem glede vrnitve Jamesa in Dončića v ekipo. Lakers bodo svojo predsezono nadaljevali proti Golden State Warriors.