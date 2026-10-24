Dončić nezadovoljen s svojo igro, a navdušen nad Kesslerjem

Los Angeles Lakers so danes prišli še do druge zmage na začetku nove sezone lige NBA. V zmagi nad Los Angeles Clippers (125:117) se je pod košem izkazal center Walker Kessler, ki je prispeval 22 točk, osem skokov, šest blokad in tri ukradene žoge. Nad njegovo predstavo sta bila po obračunu navdušena trener JJ Redick in slovenski as Luka Dončić.

»Imel sem občutek, da je bil Walker povsod,« je dejal Redick ter izpostavil Kesslerjevo odlično igro v obrambi in njegovo pozicioniranje pod košem. »Je fantastičen košarkar in mislim, da bo vedno boljši. To je bil eden od razlogov, zakaj smo ga želeli, pritegnil pa nas je tudi zaradi njegove starosti. Poleg tega smo menili, da se bo res dobro vklopil z našima dvema zvezdnika.«

Kessler je proti mestnim tekmecem nadgradil svoj debi v dresu Lakers proti Golden State Warriors. Na uvodni tekmi sezoni je 25-letnik vknjižil 26 točk in dodal še devet skokov. Dončića igra zvezdniške okrepitve ne preseneča. »Resnično neverjetno,« je po tekmi povedal 27-letnik, ki je bil zadovoljen tudi s predstavo Ziaira Williamsa in Matissa Thybulla na krilnih položajih in igro v obrambi.

»Vemo, kaj lahko od njega pričakujemo, zato me njegova igra ne preseneča. Ve, kako se igra ta igra, saj igra že dolgo časa. Ni me presenetilo, ampak dejstvo, da mu to uspeva in da s tem dokazuje, da se je veliko ljudi motilo, je preprosto neverjetno.«

Ljubljančan ni imel dobrega strelskega večera. Z 38-odstotnim metom iz igre (8/21) je sicer dosegel 23 točk, a je zaradi agresivne obrambe tekmeca enajstkrat izgubil žogo. »Mislim, da imamo še veliko prostora za izboljšanje. Očitno sem igral grozno, a imamo dve zmagi, čeprav ne igramo ravno odlično. Iskreno povedano, to je zelo razburljiva novica,« je komentiral Dončić.