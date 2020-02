FOTO:Dončić ni bil v ospredju, a vseeno do zmage

Dončić je prvič igral na članski tekmi vseh zvezd. FOTO: AFP

Zabijanje v prvi četrtini, dve trojki v tretji četrtini

Slovenski organizator igre je skupno zbral osem točk. FOTO: AFP

Kawhi Leonard prvi z nagrado Kobeja Bryanta

Kawhi Leonard je bil najboljši igralec tekme. FOTO: Usa Today Sports

Moštvo LeBron : Moštvo Giannis

157:155 (53:41, 30:51, 41:41, 33:22) 1. četrtina: 53:41

2. četrtina: 30:51

3. četrtina: 41:41

Izid po 3/4: 124:133



Chicago - Dvorana United Center, gledalcev 20.917.



Moštvo LeBron 157

LeBron James (LA Lakers) 23, Anthony Davis (LA Lakers) 20, Kawhi Leonard (LA Clippers) 30, Luka Dončić (Dallas) 8, James Harden (Houston) 11, Ben Simmons (Philadelphia) 17, Nikola Jokić (Denver) 5, Jayson Tatum (Boston) 6, Chris Paul (Oklahoma City) 23, Russell Westbrook (Houston) 6, Domantas Sabonis (Indiana) 6, Devin Booker (Phoenix Suns) 2.



Moštvo Giannis 155

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucsk) 25, Joel Embiid (Philadelphia) 22, Pascal Siakam (Toronto) 15, Kemba Walker (Boston) 23, Trae Young (Atlanta) 10, Khris Middleton (Milwaukee) 5, Bam Adebayo (Miami) 8, Rudy Gobert (Utah) 21, Jimmy Butler (Miami) 4, Kyle Lowry (Toronto) 13, Brandon Ingram (New Orleans) 2, Donovan Mitchell (Utah) 7.

Barack Obama in Luka Dončić sta izmenjala nekaj besed. FOTO: Posnetek Zaslona

Luka Dončić v Chicagu zaigral že v petek

Slovenski zvezdnik je v Chicagu zaigral že v petek na tekmi vzhajajočih zvezd, ko je selekcija ZDA ugnala selekcijo sveta s 151:131. Luka Dončić je igral 24 minut in dosegel 16 točk, ob tem pa poskrbel za potezo tekme, ko je z več kot polovice igrišča zadel ob zvoku sirene ob koncu prvega polčasa. Pred tekmo je mladega Slovenca pozdravil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in mu namenil nekaj pohvalnih besed. »Obisk Obame mi je bil v zadovoljstvo. Zelo lepo ga je bilo srečati in upam, da se bova kmalu spet družila,« je dejal Dončić in v smehu razkril, kaj mu je svetoval Obama: »Ne meči na koš kot Jason Kidd.«

Goran Dragić je na tekmi vseh zvezd zaigral leta 2018 v ekipi LeBrona Jamesa. FOTO: Reuters

Dosedanji slovenski nastopi na tekmi vseh zvezd

2005 : Kot prvi Slovenec je leta 2005 na tekmi vseh zvezd zaigral Beno Udrih, pomeril se je na tekmi med novinci in leto izkušenejšimi košarkarji. Udrih je z ekipo novincev izgubil s 106:133, slovenski organizator igre pa je v 21 minutah dosegel pet točk.



2014 : Na vikendu vseh zvezd se je leta 2014 prvič preizkusil tudi Goran Dragić (tedaj Phoenix), nastopil je v spretnostnem tekmovanju. Preizkus je potekal v dvojicah, Dragić pa je v paru z Reggijem Jacksonom izpadel že v prvem krogu. V spretnostnem gibanju je moral slovenski košarkar preigravati med ovirami, podajati v postavljeno luknjo, zadeti z vrha rakete …



2018 : Gogi je že leta 2014 dejal, da spretnostno tekmovanje ni prava »all star« tekma, zato je svoje sanje izpolnil štiri leta kasneje kot košarkar Miamija. Kot zamenjava za poškodovanega Kevina Lova je zaigral v ekipi LeBrona Jamesa, skupaj s soigralci pa je ugnal zasedbo Stephena Curryja s 148:145. Dragić je v enajstih minutah zbral dve točki, štiri skoke in asistenco.



2019 : Že lani je bil Luka Dončić resen kandidat za člansko tekmo vseh zvezd, a zadovoljiti se je moral s tekmo vzhajajočih zvezd. Zaigral je za ekipo sveta in proti ameriškim vrstnikom izgubil s 144:161. Slovenski čudežni deček je zbral 13 točk, devet asistenc in pet skokov.

zajema življenje z zares veliko žlico. Konec tedna je najprej spoznalin, za češnjo na torti pa je zaigral še na članski tekmi vseh zvezd lige NBA.Slavila je zasedba, potem ko je v tesni končnici ugnala zasedbos 157:155. Dončić ni bil v ospredju, a kljub temu je dosegel osem točk, štiri asistence in skok.Dončić je pri vsega dvajsetih letih zaigral v prvi peterki. Tekmo je odprl z lepima asistencama za Jamesa in, edini točki v prvi četrtini pa je dosegel z zabijanjem. Za končnih osem točk je prispeval še dve trojki v tretji četrtini.Letošnji obračun je bil posvečen, saj so v čast nedavno umrlemu zvezdniku tudi spremenili format tekme. Vsaka četrtina se je pričela z 0:0, po treh četrtinah pa so sešteli točke in igrali do končnega zmagovalca. To je postala ekipa, ki je dosegla dodatnih 24 točk kot poklon Bryantu (24 je imel številko dresa pri LA Lakers), časovne omejitve pa ni bilo.Izid po treh četrtinah je bil 133:124 za ekipo Giannisa, zato so za zmago oboji lovili mejo 157 točk. Bilo je zelo napeto, ekipa LeBrona pa je ujela priključek in imela več priložnosti za zmago. Na koncu je odločilni prosti met zadel center, tako je LeBronova ekipa slavila s 157:155. V zadnji četrtini Dončić sicer ni več igral.V spomin na Bryanta so poimenovali tudi nagrado za najkoristnejšega igralca tekme (MVP), kot prvi pa je priznanje Kobeja Bryanta prejel, dosegel je 30 točk. »Rad bi se zahvalil Kobeju za vse, kar je storil zame. Nikoli ne bom pozabil najinih dolgih pogovorov in skupnih treningov. Hvala. To gre njemu v spomin,« je dejal Leonard, sedaj zvezdnik LA Clippers.Zmagovalna ekipa vsake četrtine je sicer prejela tudi po 100 tisoč dolarjev, ki jih bo namenila poljubno izbrani dobrodelni organizaciji, zmagovalna ekipa celotne tekme pa je prejela še dodatnih 200 tisoč dolarjev. Ekipa LeBrona je tako zbrala 300 tisoč dolarjev, poražena zasedba pa 200 tisoč dolarjev.Na prizorišče ekshibicije je Dončić pripotoval z zasebnim letalom, lastnika moštva Dallas Mavericks, na katerega so se vkrcali še Lukova mama, babicain dekleter španski zastopnik