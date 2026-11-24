Kako hitro se na košarkarskem parketu vse obrne. Ni minil še niti cel teden, odkar so Lakers gostovali pri Utah Jazz in klonili s 97:109 ter s tem izgubili izjemen niz devetih zaporednih zmag. A Luka Dončić in ekipa so se na napaki očitno naučili marsikaj, saj so tokrat doma – le pet dni po prvotnem porazu – s skorajda enakim rezultatom (109:94) proti istemu nasprotniku vknjižili zmago.

Osrednja figura ekipe iz Los Angelesa je bil znova prav Dončić. Z 28 točkami je ekipo popeljal do 15. zmage v sezoni in poskrbel za dobro popotnico pred zahtevnim nizom gostovanj, ki ga bodo Lakers otvorili pri Spursih v San Antoniu.

Dončić je na samem začetku tekme nakazal, da igralce Utaha tudi tokrat čaka težka noč in da je statistika, ki jo malokdo doseže na celi tekmi, zanj zgolj rahlo nadpovprečna četrtina. Ob koncu uvodnih 12 minut je imel Ljubljančan namreč na svojem računu že 14 točk in štiri asistence.

Lakers so predvsem po zaslugi dobre igre v obrambi v drugi četrtini še utrdili prednost iz prve. Ob polčasu so vodili s 53:42, nato pa so igralci Jazza izkoristili padec v igri domače ekipe in z delnim izidom 15:3 celo prevzeli vodstvo (57:56).

Med krajšo krizo v napadu se je znova pokazalo, kako pomemben je Dončić, saj je z desetimi točkami v tretji četrtini svojo ekipo držal tik nad vodo. To je bilo ravno dovolj, da so se z glavo v igro vrnili tudi soigralci, in Lakers so pred zadnjim delom tekme vendarle znova našli pot do vodstva (78:77).

Zadnja četrtina je bila bolj umirjena, gostje niso več našli odgovora in Los Angeles je slavil s 109:94.

»Nasploh sem bil zadovoljen z našo energijo. Zjutraj smo veliko govorili o tem, na čem moramo še delati, predvsem o disciplini pri zapiranju prostora nasprotnikom. Tudi pri branjenju igralcev, ki so dobri pri metu za tri točke, moramo biti bolj zbrani. Če stečemo proti njim in skočimo deset metrov stran, s tem ne dosežemo ničesar. Smo pa imeli nekaj odličnih obrambnih rotacij,« je po tekmi dejal domači trener JJ Reddick.

Jezerniki z zmago proti Jazzu na prihajajoče zahtevne tekme v gosteh odhajajo z lepo popotnico, niz bodo otvorili z gostovanjem pri Spursih. Z zmago bi se zavihteli na sam vrh zahodne konference, od koder bi izrinili prav ekipo Victorja Wembanyame.