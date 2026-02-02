  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    LeBron se je izognil odgovoru, kje vidi ekipo leto po Dončićevem prihodu

    Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so morali v ligi NBA priznati premoč igralcem kluba New York Knicks.
    Luka Dončić ni mogel preprečiti poraza Jezernikov. FOTO: Brad Penner/Reuters
    Luka Dončić ni mogel preprečiti poraza Jezernikov. FOTO: Brad Penner/Reuters
    M. Š., STA
    2. 2. 2026 | 06:22
    2. 2. 2026 | 09:30
    5:17
    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so sklonjenih glav zapuščali znamenito dvorano Madison Square Garden, v kateri so s 100:112 izgubili z New York Knick. Luka Dončić je ob porazu dosegel 30 točk, 15 skokov in 8 asistenc. Jezerniki tako v ligi NBA ostajajo na šestem mestu lestvice zahodne konference.

    Slovenski košarkarski zvezdnik je iz igre zadel 10 od 23 metov, od tega pet od 14 poskusov za tri točke. Zadel je pet od šestih prostih metov, v statistiko pa je ob 15 skokih in osmih asistencah vpisal še tri izgubljene žoge. LeBron James je zbral 22 točk ob šestih asistencah, preostali člani prve peterke pa so skupaj zbrali vsega 25 točk.

    V domači zasedbi so vsi člani prve peterke presegli mejo 10 točk, največ jih je dosegel OG Anunoby (25), dve manj je s klopi dodal Landry Shamet (6/10 za tri točke). Jalen Brunson (4/15 iz igre), nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu, je k zmagi dodal 12 točk ob 13 asistencah.

    V dvorani tudi Erjavec

    Tekmo si je v živo ogledalo veliko Slovencev, ki živijo v New Yorku, precej jih je prišlo tudi iz domovine. Med njimi sta bila tudi Lukov oče Saša Dončić in Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

    Jezerniki so sicer bolje odprli tekmo in dobili prvi polčas, večji del razlike pa so Kratkohlačniki naredili v tretji četrtini, ki so jo odločili v svojo korist z 38:26. V zadnjem delu so ob dobri obrambi tekmecem dovolili le še 18 točk in brez večjih težav slavili zmago. To je bil njihov šesti zaporedni uspeh.

    Og Anunoby je bil najbolj učinkovit pri New York Knicks. FOTO: Ishika Samant/AFP
    Og Anunoby je bil najbolj učinkovit pri New York Knicks. FOTO: Ishika Samant/AFP

    »Zdaj lahko govorim le o igralcih, ki jih imamo to sezono. Imamo 29 zmag in 19 porazov. Imeli smo nekaj zelo dobrih trenutkov, a tudi nekaj manj dobrih. Na vsem tem moramo graditi, za kaj drugega nisem pravi sogovornik,« je po porazu dejal LeBron James in se izognil odgovoru o tem, kje vidi ekipo natanko leto dni po prihodu Dončića.

    »Rad imam to skupino košarkarjev, a moramo biti boljši. Dobro je, da si to želimo. Odigrali smo 48 tekem v zahtevni zahodni konferenci. Težko je, veliko imamo tudi težav s poškodovanimi igralci, še posebej nam manjka Austin Reaves, ki je pomemben član naše ekipe. Zato je težko reči, kaj bi pravzaprav lahko dosegli,« je še dodal 41-letni Američan.

    James bo še 22. zapored del spektakla All-Star, potem ko so ga izbrali med rezervisti. Med njimi bodo ob Jamesu še Jamal Murray, Chet Holmgren, Deni Avdija, Anthony Edwards in Devin Booker iz zahodne konference, iz vzhodne pa so to Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duran, Norman Powell in Jalen Johnson.

    Med člani prve peterke bo tudi Dončić, ki je prejel največ glasov navijačev. Ob njem so si pred časom mesto na tekmi vseh zvezd zagotovili še Stephen Curry, Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander in Victor Wembanyama, iz vzhodne konference pa Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Cade Cunningham, Jalen Brunson in Tyrese Maxey.

    Jezerniki se bodo v noči na sredo gostovali pri Brooklyn Nets in končali niz osmih zaporednih gostovanjtekem na tujem. Na teh so doslej štirikrat zmagali in trikrat izgubili.

    LeBron James pri 41 letih še vedno igra kot mladenič. FOTO: Brad Penner/Reuters
    LeBron James pri 41 letih še vedno igra kot mladenič. FOTO: Brad Penner/Reuters

    Branilci lovorike do nove zmage

    Dončić z Los Angelesom na lestvici zahoda NBA zaseda šesto mesto (29:19), medtem ko na vrhu ostajajo Oklahoma City Thunder (39:11). Branilci lovorike so ponoči v gosteh s 112:111 ugnali Denver Nuggets (33:17), ki so zdrsnili na tretje mesto za San Antonio Spurs (33:16).

    Za prvake je Gilgeous-Alexander dosegel 34 točk ob 13 asistencah, Jokić pa je na drugi tekmi po vrnitvi zbral 16 točk. Peyton Watson jih je dal 29. San Antonio je s 112:103 ugnal Orlando, pri čemer je Wembanyama zbral 25 točk ob petih blokadah.

    Na vzhodu so Detroit Pistons, ki so kar za 53 točk odpravili Brooklyn (130:77), s 36 zmagami in 12 porazi še naprej zanesljivo pred obema zasledovalcema Boston Celtics (31:18) in Knicks (31:18).

    Boston je prav tako visoko s 107:79 ugnal Milwaukee Bucks brez poškodovanega Antetokounmpa. Brown je za Kelte zbral 30 točk, 27 jih je dodal Anfernee Simons.

     

     

      

       

     

     

     

